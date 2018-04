Orocobre Aktie: Die Unterstützung bröckelt!

Liebe Leser,

für die Aktie von Orocobre geht es weiterhin abwärts. Kleinere Kursverbesserungen konnten den kurzfristigen Abwärtstrend zu keinem Zeitpunkt aufhalten. Anleger müssen sich jetzt darauf einstellen, dass in den nächsten Tagen wichtige Unterstützungen getestet werden. Als besonders wichtig schätzen Analysten dabei die Marke bei 2,89 Euro ein und genau in dessen Nähe befand die Aktie sich schon am vergangenen Mittwoch. Bis ... Mehr lesen…

Ein Beitrag von Robert Sasse.