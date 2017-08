Orocobre-Aktie: Unternehmen übertrifft die Erwartungen und sorgt für Kauflaune!

Kommentar von Johannes Weber

Liebe Leser,

nachdem es gleich zu Beginn des Jahres 2017 eher holprig losging, dürfte die aktuelle Unternehmensmeldung Freude bereiten. Das australische Bergbauunternehmen Orocobre hat in den ersten sechs Monaten des Jahres mit 11.862 Tonnen Lithiumkarbonat eine Rekordproduktion hingelegt. Wie das Unternehmen weiter mitteilte, verfügt Orocobre aktuell über Cashreserven in Höhe von 51,6 Millionen US-Dollar. Der aktuelle Börsenwert beträgt rund 515 Mio. Euro.

Aktie steigt nach der Unternehmensmeldung stark an und notiert deutlich fester!

Nach einem starken erste Halbjahr und guten operativen Entwicklungen hat sich auch das Konzernergebnis im Vergleich zum Vorjahr deutlich verbessert. An der Börse sorgt dies für positive Stimmung, sodass die Aktie deutlich zulegen kann. Sie notiert nun knapp unterhalb der starken Widerstandszone bei 3,94 AUD. Bereits im Juni hatte die Aktie vergeblich versucht diesen Wert zu übersteigen.

Chartanalyse: Stochastik Indikator schaltet auf „Kaufen“ um!

Auch in die Indikatoren kommt durch den starken Kursanstieg Bewegung. Der Stochastik Indikator schaltet am schnellsten um und deutet nun weiter steigende Kurse an. Aber auch der etwas trägere MACD hat sich dem Stochastik Indikator angeschlossen und ein positives Signal angezeigt. Der Relative Stärke Index befindet sich weiterhin in der neutralen Zone.

Das wird Amazon ganz und gar nicht schmecken …

. . . denn heute können Sie den Bestseller: "Reich mit 1000 €: Kleines Investment, großer Gewinn!" von Börsen-Guru Jürgen Schmitt kostenlos anfordern. Während bei Amazon für dieses Meisterwerk 29,90 Euro fällig werden, können Sie den Report über diesen Link tatsächlich vollkommen gratis anfordern.

Jetzt hier klicken und schon bald mit 1000 Euro reich an der Börse werden

Ein Beitrag von Johannes Weber.