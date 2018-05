Orocobre-Aktie: Tolles Signal – ein Kaufwert!

Orocobre ist in den vergangenen Tagen erneut stärker geworden. Das Unternehmen konnte im Verlauf der zurückliegenden Woche gleich mehr als 12 % aufsatteln, meinen die charttechnischen Analysten und verweisen auf den Umstand, dass zuvor noch der Rücksetzer in den Abwärtstrend gedroht hatte. Jetzt aber spricht das charttechnische Bild für einen kleinen Aufwärtsmarsch, so die einhellige Meinung. Unterstützungen reichen bis etwa 3 ... Mehr lesen…

Ein Beitrag von Moritz von Betzenstein.