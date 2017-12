Orocobre-Aktie: Müssen sich Anleger nun auf eine größere Korrektur einstellen?

Liebe Leser,

die Orocobre-Aktie hat sich in der Weihnachtswoche von ihrer starken Seite gezeigt und das letzte Hoch deutlich überstiegen. Damit sind auch der Widerstand und das Kursziel bei 6,50 AUD geknackt worden. Zieht die Aktie nun noch weiter an?

Einschätzungen zum Chartbild: Die zahlreichen Käufe haben die Aktie nun in den überkauften Status versetzt!

Gemessen am Relative Stärke Index ist die Orocobre-Aktie nun mit einer gewissen Vorsicht zu genießen. Die Aktie ist in den überkauften Bereich vorgedrungen und könnte nun in eine stärkere Korrektur übergehen. Die letzte Gegenbewegung ließ den Kurs zwischenzeitlich um rund 10 % einbrechen.

Charttechnische Analyse der Aktie: Auf Tagesbasis haben sich schon zwei Verkaufsimpulse gezeigt!

Sind das nur die Vorboten einer größeren Gegenbewegung? Der Relative Stärke Index und die Stochastik haben zum Verkauf eingeladen und bereits die ersten Wirkungstreffer gelandet. Der Kurs der Orocobre-Aktie gab gestern deutlich nach und fällt damit in Richtung des bisherigen Kursziels zurück.

Ein Beitrag von Johannes Weber.