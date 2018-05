Orocobre-Aktie: Kurskorrektur am Dienstag – Wie geht es jetzt weiter?

Nachdem ich bereits in meiner letzten Analyse zur Orocobre-Aktie eine Kurskorrektur aufgrund der Position des Kurses im Bollinger Band für wahrscheinlich gehalten habe, stieg die Aktie am Pfingstmontag nochmals kräftig an. Mehr als 5 Prozent Kursgewinn verzeichnete die Aktie zeitweise. Doch am Dienstag erfolgte die bereits erwartete Kurskorrektur. Das Papier gab im Laufe des Tages um mehr als 3 Prozent nach.

Aktuelle ... Mehr lesen…

Ein Beitrag von Johannes Weber.