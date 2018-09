Orocobre Aktie: Jetzt wird es eng!

Orocobre konnte am Montag zum Auftakt der neuen Börsenwoche ein erneutes Abgleiten nicht verhindern, auch wenn charttechnische Analysten sich genau eine solche Entwicklung erhofft hatten. Mit einem Abschlag von 3,3 % ist das Zeichen sogar fast verheerend, so die Meinung der Spezialisten, die jetzt mit sinkenden Kursen rechnen. Denn: Orocobre befindet sich ohnehin in einem übergeordneten, langfristigen Abwärtstrend. Damit sind die ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von Moritz von Betzenstein.