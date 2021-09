Orocobre-Aktie: Mit Fusion und neuem Namen zum Top-5-Lithiumunternehmen?

Die Aktie des Lithiumlieferanten eilte in den vergangenen 12 Monaten von Peak zu Peak und markierte Mitte August ein Allzeithoch bei 6,27 €. In dem oben genannten Zeitraum kletterte der Aktienkurs um 240 % nach oben. Angefeuert wurde die Rallye maßgeblich von der anstehenden Fusion mit Galaxy Resources, wodurch das kombinierte Unternehmen in die Top 5 der globalen Lithiumchemieunternehmen aufsteigen würde.