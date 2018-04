Orocobre-Aktie: Dies ist ein herausragender Kampf – sehen Sie hin!

Orocobre, ein Rohstoffwert aus Australien, hat in den vergangenen Tagen einen dramatischen Kampf begonnen, der sich am Mittwoch beeindruckend – hier im „negativen“ Sinne – fortsetzte. Die Aktie hat fast 6 % nachgegeben und befindet sich nun in einem massiven Kampf um den Aufwärtstrend respektive einen Halt des Rücksetzers. Dabei hatte die Aktie ausgehend von Tops bei fast 5 Euro einige ... Mehr lesen…

Ein Beitrag von Moritz von Betzenstein.