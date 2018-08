Orocobre Aktie: Die Aktie lebt!

Weitere Suchergebnisse zu "Infineon":

Orocobre konnte in den jüngsten Handelsstunden „endlich“ wieder einen Aufschlag verzeichnen, so die Meinung von charttechnischen Analysten. Der Wert hat bei einem Plus von 1,5 % derzeit ein kleines Stop im charttechnisch eher bedenklichen Trend eingelegt, so die Meinung von charttechnischen Analysten. Dabei ist der Wert deutlich unter die wichtige Marke von 3 Euro gerutscht, die eine Unterstützung hätte bedeuten können. ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von Moritz von Betzenstein.