Orkla ASA: Kann es das wirklich schon gewesen sein?

Die vorliegende Analyse beschäftigt sich mit der Aktie Orkla ASA, die im Segment "Verpackte Lebensmittel und Fleisch" geführt wird. Die Aktie notiert im Handel am 23.11.2018, 04:38 Uhr, an ihrer Heimatbörse Oslo mit 70,17 NOK.

Auf Basis von insgesamt 7 Bewertungskriterien haben wir eine Einschätzung zum aktuellen Niveau für Orkla ASA entwickelt. Auf jeder Stufe erhält das Unternehmen die Bewertung "Buy", "Hold" bzw. "Sell". Daraus resultiert in einer abschließenden Gewichtung die Gesamtnote.

1. Dividende: Mit einer Dividendenrendite von 3,65 Prozent liegt Orkla ASA 1,43 Prozent über dem Branchendurchschnitt. Die Branche "Consumer Products" besitzt eine durchschnittliche Dividendenrendite von 2,22. Die Aktie ist daher aus heutiger Sicht im Vergleich ein lukratives Investment und erhält von der Redaktion eine "Buy"-Bewertung.

2. Sentiment und Buzz: Bei Orkla ASA konnte in den letzten Wochen keine wesentliche Veränderung des Stimmungsbildes feststellt werden. Eine Änderung des Stimmungsbildes kommt zustande, wenn die Masse der Marktteilnehmer in den sozialen Medien, die die Grundlage dieser Auswertung bilden, eine Tendenz hin zu besonders positiven oder negativen Themen hat. Da bei Orkla ASA in diesem Punkt keine Auffälligkeiten registriert wurden, bewerten wir dieses Kriterium mit "Hold". In Bezug auf die Stärke der Diskussion oder anders ausgedrückt, die Veränderung der Anzahl der Beiträge, konnten keine signifikanten Unterschiede ausgemacht werden. Dies honorieren wir mit einer "Hold"-Bewertung. Zusammengefasst bekommt Orkla ASA für diese Stufe daher ein "Hold".

3. Technische Analyse: Der gleitende Durchschnittskurs der Orkla ASA beläuft sich mittlerweile auf 69,9 NOK. Die Aktie selbst hat einen Kurs von 71,5338 NOK erreicht. Die Distanz zum GD200 beträgt somit +2,34 Prozent und führt zur Bewertung "Hold". Demgegenüber hat der GD50 für die vergangenen 50 Tage derzeit einen Stand von 69,36 NOK. Somit ist die Aktie mit +3,13 Prozent Abstand aus dieser Sicht ein "Hold". Damit vergeben wir die Gesamtnote "Hold".