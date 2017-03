Unterföhring (ots) -In "Paul Panzers Comedy Spieleabend" treten am Freitag, den 17. März,um 20:15 Uhr in SAT.1, Faisal Kawusi, Martin Rütter und Kaya Yanargegen Janine Kunze, Bürger Lars Dietrich und Hella von Sinnen an. DieTeams erklären sich Begriffe wie "Stachelschwein", "Frauenheld" und"Filmriss", wahlweise auf einer Drehscheibe, dem Laufband,pantomimisch oder auf dem Zeichenblock."Paul Panzers Comedy Spieleabend", freitags um 20:15 Uhr, in SAT.1Bei Fragen:ProSiebenSat.1 TV Deutschland GmbHKommunikation/PR EntertainmentAnita RichtmannTel. +49 [89] 9507-1108Anita.Richtmann@ProSiebenSat1.comBildredaktion:Susi LindlbauerTel. +49 [89] 9507-1182Susi.Lindlbauer@ProSiebenSat1.comOriginal-Content von: SAT.1, übermittelt durch news aktuell