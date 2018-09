Orior übernimmt deutschen Take-away-Anbieter Casualfood

Zürich (awp) - Der Nahrungsmittelhersteller Orior kauft das deutsche Unternehmen Casualfood, das vor allem an deutschen Flughäfen Sandwiches, Salate, Müesli und Smoothies anbietet. Analysten loben den Schritt.

Mit dem Zukauf werde der seit Langem angestrebte Eintritt in das Take-away-Geschäft mit Frisch-Convenience realisiert, teilte Orior am Dienstag mit. "Damit rücken wir noch näher an die Konsumenten", liess sich CEO Daniel Lutz zitieren. Bislang ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von awp Finanznachrichten