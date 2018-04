Orior hält 88,93 Prozent aller Namenaktien von Thurella

Zürich/Egnach TG (awp) - Der Lebensmittelproduzent Orior hat das Zwischenergebnis für das Übernahmeangebot am Ostschweizer Naturgetränke-Spezialist Thurella veröffentlicht. Bis zum Ablauf der Angebotsfrist am 24. April 2018, 16.00 Uhr, wurden Orior 95'952 Namenaktien angedient. Dies entspricht 68,02 Prozent aller Namenaktien, auf die sich das Angebot bezieht, heisst es in einer Mitteilung am Mittwoch.

Hinzu kommen die über Aktienkaufverträge von den Thurella-Hauptaktionären zu ... Mehr lesen…

