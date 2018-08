Orion: Diese Infos sollten Sie kennen!

Am 14.08.2018 ging die Aktie Orion an ihrem Heimatmarkt New York mit dem Kurs von 9,19 USD aus dem Handel. Das Unternehmen gehört zum Segment "Bauwesen".

Unsere Analysten haben Orion nach 7 Kriterien bewertet. Dabei definiert jedes Kriterium eine "Buy", "Hold" oder "Sell"-Einschätzung. Die Gesamteinschätzung resultiert aus den Einzelergebnissen dieser Analyse.

1. Technische Analyse: Der Durchschnitt des Schlusskurses der Orion-Aktie für die letzten 200 Handelstage liegt aktuell bei 7,59 USD. Der letzte Schlusskurs (9,19 USD) weicht somit +21,08 Prozent ab, was einer "Buy"-Bewertung aus charttechnischer Sicht entspricht. Schauen wir auf den Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen. Auch für diesen Wert (8,62 USD) liegt der letzte Schlusskurs über dem gleitenden Durchschnitt (+6,61 Prozent), somit erhält die Orion-Aktie auch für diesen ein "Buy"-Rating. Unterm Strich erhält erhält die Orion-Aktie damit für die einfache Charttechnik ein "Buy"-Rating.

2. Branchenvergleich Aktienkurs: Die Aktie hat im vergangenen Jahr eine Rendite von 64,57 Prozent erzielt. Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Industrials") liegt Orion damit 62,86 Prozent über dem Durchschnitt (1,71 Prozent). Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche "Engineering & Construction Svcs" beträgt 1,18 Prozent. Orion liegt aktuell 63,38 Prozent über diesem Wert. Aufgrund der Überperformance bewerten wir die Aktie auf dieser Stufe insgesamt mit einem "Buy".

3. Fundamental: Mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) in Höhe von 60,89 ist die Aktie von Orion auf Basis der heutigen Notierungen 11 Prozent höher als vergleichbare Unternehmen aus der Branche "Engineering & Construction Svcs" (55,09) bewertet werden. Diese Kennzahl wiederum signalisiert eine Unterbewertung. Damit entsteht aus der Perspektive der fundamentalen Analyse die Einstufung "Sell".