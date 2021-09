Orion Aktie: Das Marine-Segment erhält drei Aufträge im Wert von 22 Millionen Dollar!

Das Marine-Segment der Orion Group Holdings Inc. (NYSE:ORN) hat drei Aufträge im Gesamtwert von 22 Millionen Dollar für Baggerarbeiten für das US Army Corps of Engineers (USACE) in Wasserstraßen entlang der Golfküste erhalten.

Zwei dieser Aufträge wurden kürzlich vom USACE-Distrikt Galveston für Baggerarbeiten an der texanischen Küste vergeben. Der erste Auftrag hat einen Wert von 8,8 Millionen Dollar.

Der zweite Auftrag beläuft sich ...



