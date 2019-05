Berlin (ots) -Der Gewinner-Podcast des Wettbewerbs "Originals gesucht" vonDeezer und der re:publica Berlin ist gefunden: "Maschallah!" konntedas öffentliche Online-Voting für sich entscheiden. Der Podcaststellt muslimische Lebenswelten in Deutschland vor. Die beidenMacherinnen Merve Kayikci aka primamuslima auf Twitter und dieAutorin Katrin Rönicke möchten mit Klischees brechen, indem sieMuslime vorstellen und sie aus ihrem Alltag erzählen lassen.Bei der Preisverleihung auf der re:publica 19 in Berlin wurde diePodcast-Idee und ihr Team offiziell gekürt sowie mit einem Preisgeldin Höhe von 5.000 EUR belohnt. Zudem übernimmt Deezer dieProduktionskosten des Podcasts, der als Deezer Originals im Herbst indie erste Staffel gehen wird. Alle Finalist*innen erhielten zudem einPodcast-Mikrofon Package von Shure sowie ein Ticket zur re:publica19.Die Maschallah!-Gewinnerin Merve Kayikci zur Auszeichnung: "Wirfreuen uns unfassbar über die Unterstützung und das Vertrauen sovieler Menschen. Die Abstimmung gewonnen zu haben, ist für uns einZeichen: Unsere Gesellschaft hat keine Lust mehr auf Klischees. Siemöchte die vielfältige, muslimische Gemeinschaft in Deutschland ohneFilter kennenlernen und sich selbst ein Bild machen."Jeannine Koch, Direktorin der re:publica Berlin: "Maschallah!behandelt ein sehr relevantes Thema, dem mehr Aufmerksamkeit zusteht.Wir sind schon total gespannt, von Merve Kayikci und ihren Gästen auserster Hand zu hören, wie das Leben junger muslimischer Menschen inDeutschland im 21. Jahrhundert aussieht."Richard Wernicke, Head of Editorial & Content CEE bei Deezer: "DasKonzept hinter Maschallah! hat nicht nur die Jury überzeugt, sondernauch die Öffentlichkeit, die diese Podcast-Idee zu ihrem Favoritengewählt hat. Wir gratulieren den beiden Macherinnen Merve Kayikci undKatrin Rönicke, und freuen uns sehr, diesen Lebenswelten-Podcastgemeinsam zu produzieren und ab Herbst auf Deezer zu bringen."Deezer und re:publica hatten den Podcast-Wettbewerb ausgerufen, umbisher unveröffentlichte, neue Podcast-Ideen und Formate zu fördern.Auf die Shortlist hatten es fünf Konzepte von fast 200 Einreichungengeschafft, die von einer 17-köpfigen Experten-Jury nach ihrerOriginalität und thematischen Relevanz, ihrem Gesamteindruck sowieReichweiten- und Serienpotential bewertet wurden. Als weitere Partnerwaren Deutschlandfunk Nova, Shure und zebra-audio.net mit dabei.Whitepaper zur aktuellen Podcast-BegeisterungAnlässlich der Preisverleihung auf der re:publica veröffentlichtDeezer zudem das Whitepaper "Abenteuer aus dem Kopfhörer" rund um dasThema Podcasting. Wie die Gewinner-Idee Maschallah! und die regeTeilnahme am Wettbewerb gezeigt haben, gibt es noch ein enormesPotential an neuen Formaten und Themen. Mit dem Whitepaper möchteDeezer dazu anregen, Ideen aus dem eigenen Kopf in den der anderen zubringen. Dafür wurden verschiedene Podcast-Profis interviewt, dieerklären, worauf es beim Inhalt und der Umsetzung eines Podcastsankommt und wie das mit der Vermarktung funktioniert. Zudem gibt eseinen Überblick über die Podcast-Erfolgsgeschichte, aktuelle Detailszum Nutzer*innenverhalten und ein Ausblick auf die möglichezukünftige Entwicklung von Podcasts.Das Whitepaper steht zum kostenlosen Download auforiginalsgesucht.de zur Verfügung. Dort gibt es auch die Hörprobe zu"Maschallah!" sowie weitere Infos zum Wettbewerb und allenFinalist*innen.###Weitere Informationen zum Wettbewerb: www.originalsgesucht.deÜber DeezerDeezer ist mit 14 Millionen aktiven Nutzern monatlich in mehr als180 Ländern der vielfältigste und persönlichste globaleAudio-Streamingdienst. Fans haben direkten Zugriff auf einen dergrößten Kataloge der Welt mit 53 Millionen Tracks und 40.000Hörbüchern, Hörspielen und Podcasts.Deezer produziert seit 2016 mit den Deezer Originals exklusivePodcasts Dazu gehören erfolgreiche Formate wie der Reportage-PodcastMONO, der Krimi-Podcast Das Böse, der TV-Podcast Das kleineFernsehballett mit Sarah Kuttner und Stefan Niggemeier oder diekurzweiligen Informationshappen des Podcasts Wissens-Snacks.www.deezer.comÜber die re:publicaDie re:publica ist die größte Konferenz zu den Themen Internet unddigitale Gesellschaft in Europa. Hier treffen Blogger*innen aufPolitiker*innen, Wissenschaftler*innen auf Unternehmer*innen,Künstler*innen auf Aktivist*innen. Mehr als 19.500 TeilnehmerInnenaus 80 Ländern kamen auf der re:publica 18 an den drei Konferenztagenin Berlin zusammen, um aktuelle Fragestellungen der digitalenGesellschaft zu diskutieren. Die nächste re:publica findet vom 6.-8.Mai 2019 in Berlin statt und steht unter dem Motto "too long; didn'tread".Die Gesellschafter der re:publica GmbH, newthinking communicationsund Spreeblick Verlag, engagieren sich seit über einem Jahrzehnt inden Bereichen Netzpolitik, Digitalkultur und digitale Gesellschaft.re-publica.com