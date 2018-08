Köln (ots) - Die "Löwen" sind wieder los und sie werden von Jahrzu Jahr hungriger! Nach einer sehr erfolgreichen 4. Staffel, bei der"Die Höhle der Löwen" Rekord-Marktanteile von bis zu 16,9 Prozent beiden 14- bis 59-Jährigen und sogar 21,1 Prozent bei den 14- bis49-Jährigen ergattern konnte, steht jetzt endlich Staffel 5 in denStartlöchern. Das mehrfach preisgekrönte Original unter den deutschenGründer-Shows kommt mit zwölf neuen Folgen ab 4. September 2018 um20:15 Uhr zurück auf die Bildschirme. Auf der Jagd nach den bestenDeals sind die "Löwen" dieses Jahr zu sechst unterwegs: Neben CarstenMaschmeyer, Ralf Dümmel, Frank Thelen und Dagmar Wöhrl sind auchJudith Williams und Dr. Georg Kofler mit von der Partie - Williamsund Kofler werden ihren Platz in der Gründer-Show abwechselndeinnehmen. In einem neuen Studio, das mit modernem, elegantem Lookpunktet, bleibt eines in der "Höhle" jedoch immer gleich: Wenn es umlukrative Geschäftsideen geht, will jeder "Löwe" seinen Anteil!Der Nachrichtensender n-tv zeigt immer freitags um 20:15 Uhr dieaktuelle DHDL-Folge vom Dienstag als Wiederholung.Für hörgeschädigte Zuschauer besteht die Möglichkeit, "Die Höhleder Löwen" ab Staffel 5 mit Untertiteln zu sehen.Zum Start der 5. Staffel "Die Höhle der Löwen" wird außerdemGruner + Jahr ein Gründer-Magazin auf den Markt bringen. Das Magazinzu Deutschlands erfolgreichster Gründer-Show wird Geschichten zuStart-ups aus der neuen und aus früheren Staffeln enthalten sowieauch andere erfolgreiche Unternehmer porträtieren.Direkt im Anschluss an "Die Höhle der Löwen", um 23:05 Uhr, könnensich VOX-Zuschauer auf ein ganz neues Programm-Highlight freuen - VOXzeigt vier Wochen lang die Doku-Reihe "Ich, einfach unvermittelbar?":Menschen mit Diagnosen wie Autismus oder Tourette-Syndrom verfügenhäufig über außergewöhnliche Fähigkeiten - ob mathematischeHochbegabung, enzyklopädisches Fachwissen oder einen ganz besonderenBlick für Details. Dennoch stoßen sie immer wieder auf Intoleranz undUnverständnis, vor allem bei der Jobsuche. Viel zu selten bekamen siebisher überhaupt die Chance zu zeigen, dass neurologischeBesonderheiten kein Hindernis für eine berufliche Perspektive sind.Das soll sich jetzt ändern! Angeleitet von Experten lernen achtbeeindruckende Persönlichkeiten in der neuen VOX-Doku-Reihe anhandvon psychologischen Tests ihre wahren Stärken kennen - oft zum erstenMal in ihrem Leben. Nach vielen Fehlversuchen gehen die Bewerber mitdem neu erlangten Wissen über ihre Talente die Jobsuche nochmal an.VOX begleitet sie auf ihrem Weg in eine neue Zukunft.Pressekontakt:Mediengruppe RTL DeutschlandVOX KommunikationKatrin BechtoldtTelefon: 0221-456 74404Magnus EnzmannTelefon: 0221-456 74407Fotowünsche:VOX BildredaktionMartina ObermannTelefon: 0221-456 74273Original-Content von: VOX Television GmbH, übermittelt durch news aktuell