Die Original Sky Konferenz mit dem Bundesliga-Spitzenquartett: Bayern, Leipzig, Frankfurt und Dortmund am Samstagnachmittag live nur bei Sky

Unterföhring (ots) -- Der 20. Bundesliga-Spieltag unter anderem mit RB Leipzig gegenHSV am Samstagnachmittag und Schalke gegen Hertha im "bwin Topspielder Woche" am Abend- Wolfram Eilenberger am Samstag ab 14.00 Uhr zu Gast in Leipzig- "08000 - du bist dr@uf!" am Samstag ab 17.15 Uhr mit IvanKlasnic frei empfangbar auf Sky Sport News HDNach dem DFB-Pokal-Achtelfinale ist vor dem 20. Spieltag: Nachdemeinige Bundesligisten bereits unter der Woche gefordert waren, gehtes am Wochenende in der Liga weiter. Letztmals in der Spielzeit2011/12 schien der Tabellenführer zu diesem Zeitpunkt der Saison nocheinholbar. Trotz der Niederlage in Dortmund liegt Verfolger RBLeipzig derzeit nur vier Punkte hinter Spitzenreiter FC BayernMünchen.Eröffnet wird der 20. Spieltag in Mainz, wo sich Moderator MichaelLeopold und Sky Experte Dietmar Hamann ab 19.30 Uhr zur Partiezwischen den Gastgebern und dem FC Augsburg melden. Während das Teamvon Trainer Martin Schmidt noch immer auf den ersten Sieg im neuenKalenderjahr wartet, konnte der FCA die beiden vergangenen Partien inder Bundesliga gewinnen.Am Samstagnachmittag sind in der Original Sky Konferenz unteranderem die vier derzeit topplatzierten Bundesliga-Teams im Einsatz:Tabellenführer FC Bayern München reist zum Oberbayern-Derby nachIngolstadt, der härteste Verfolger RB Leipzig empfängt zeitgleich denHamburger SV. Zudem liefern sich die Frankfurter Eintracht undBorussia Dortmund ein Fernduell um den 3. Platz. Während der BVB mitDarmstadt 98 eine Pflichtaufgabe vor der Brust hat, muss dasKovac-Team bei der kriselnden "Werkself" in Leverkusen ran. In derfünften Partie des Nachmittags ist Borussia Mönchengladbach beiWerder Bremen zu Gast.Um 14.00 Uhr begrüßt Moderator Jan Henkel die Sky Zuschauer liveaus Leipzig. Sein Gast ist der Philosoph Wolfram Eilenberger, derunter anderem für seine monatliche Fußballkolumne "EilenbergersKabinenpredigt" auf Zeit Online bekannt ist.Ab 17.30 Uhr, direkt im Anschluss an die Nachmittagsspiele, meldetsich Sebastian Hellmann mit den Sky Experten Lothar Matthäus undChristoph Metzelder aus Gelsenkirchen. Im "bwin Topspiel der Woche"ist Hertha BSC auf Schalke zu Gast. Während die Berliner nach wie vorum einen Platz im internationalen Geschäft kämpfen, will Schalkewieder Tuchfühlung zur oberen Tabellenhälfte aufnehmen.Abgerundet wird der Bundesliga-Spieltag am Sonntagabend um 19.30Uhr mit "Sky90 - die Kia Fußballdebatte". Moderator PatrickWasserziehr begrüßt im Anschluss an das Duell zwischen dem SCFreiburg und dem 1. FC Köln wieder hochkarätige Gäste im Studio, umüber aktuelle Fußballthemen zu diskutieren."08000 - du bist dr@uf" am Samstag ab 17.15 Uhr auf Sky Sport NewsHDBereits nach den Begegnungen am Samstagnachmittag können dieZuschauer auf Sky Sport News HD ab 17.15 Uhr in "08000 - du bistdr@uf!" ihre Meinung äußern und mit Moderator Maik Nöckerdiskutieren. Zu Gast ist dieses Mal Ivan Klasnic, der in Deutschlandviele Jahre für den SV Werder Bremen und den FC St. Pauli aufTorejagd ging.Seit dem 1. Dezember ist Sky Sport News HD im Free-TV und damitfür alle Sportfans über sämtliche Verbreitungswege (Satellit, Kabel,IPTV, Web und Mobile) frei empfangbar. Ausführliche Informationen zumEmpfang von Sky Sport News HD sind unter sky.de/skysportnewshdabrufbar.Der 20. Bundesliga-Spieltag bei Sky und Sky Go sowie ohne langeVertragsbindung mit Sky Ticket und in zahlreichen Sky Sportsbars:Freitag:19.30 Uhr: 1. FSV Mainz 05 - FC Augsburg auf Sky Sport Bundesliga1 HD und Sky Bundesliga UHDSamstag:14.00 Uhr: Vorberichte und Original Sky Konferenz auf Sky SportBundesliga 1 HD15.15 Uhr: RB Leipzig - Hamburger SV auf Sky Sport Bundesliga 2 HD15.15 Uhr: FC Ingolstadt 04 - FC Bayern München auf Sky SportBundesliga 3 HD15.15 Uhr: SV Darmstadt 98 - Borussia Dortmund auf Sky SportBundesliga 4 HD15.15 Uhr: SV Werder Bremen - Borussia Mönchengladbach auf SkySport Bundesliga 5 HD15.15 Uhr: Bayer 04 Leverkusen - Eintracht Frankfurt auf Sky SportBundesliga 6 HD17.30 Uhr: "bwin Topspiel der Woche": FC Schalke 04 - Hertha BSCauf Sky Sport Bundesliga 1 HD und über die Taktik-Cam auf SkyBundesliga 3 HDSonntag:15.00 Uhr: VfL Wolfsburg - TSG 1899 Hoffenheim auf Sky SportBundesliga 2 HD und Sky Bundesliga UHD17.00 Uhr: SC Freiburg - 1. FC Köln auf Sky Sport Bundesliga 1 HD19.30 Uhr: "Sky90 - die Kia Fußballdebatte" auf Sky SportBundesliga 1 HDPressekontakt:Thomas KuhnertSenior Manager Sports CommunicationsTel. 089 / 99 58 68 83Thomas.kuhnert@sky.detwitter.com/SkyDeutschlandOriginal-Content von: Sky Deutschland, übermittelt durch news aktuell