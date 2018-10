Original-Schätze von Sisi und Ludwig II. am 27. und 28. Oktober 2018 in einer Sonderschau der Munich Show - Mineralientage München (FOTO)

München (ots) -Eine einmalige Ausstellung zu den Preziosen der Wittelsbacher istam 27. und 28. Oktober 2018 bei den Mineralientagen München "TheMunich Show" auf dem Messegelände in Riem zu sehen. Highlights derSonderschau sind unter anderem Original-Schmuckstücke der beidenberühmtesten Wittelsbacher: Kaiserin Elisabeth und König Ludwig II.Anlässlich des 100-jährigen Jubiläums des Freistaates Bayernwidmet die "Munich Show - Mineralientage München" ihre größtediesjährige Sonderausstellung der früheren Herrscherfamilie deseinstigen Königreichs Bayern. Die "Schätze der Wittelsbacher" sind am27. und 28. Oktober auf dem Messegelände in München-Riem zu sehen.Den Besuchern bietet sich die einmalige Gelegenheit,Original-Schmuckstücke aus Museen sowie aus Privatsammlungen zubewundern, die der Öffentlichkeit sonst nicht zugänglich sind.Die Geschichten hinter den ExponatenDer Kurator der Ausstellung ist der renommierte Historiker,Kunsthistoriker und BR-Filmemacher Dr. Bernhard Graf. In seinem neuenBildband "Im Glanz edler Steine. Die Wittelsbacher und ihre Juwelen",der im Rahmen der Sonderausstellung im Allitera Verlag erscheint,treten die Juwelen der Wittelsbacher als faszinierende Zeugnisseihrer Zeit auf - ausgehend vom 13. Jahrhundert bis in die Gegenwart.Unter den Exponaten der Ausstellung sind Preziosen der beidenberühmtesten Wittelsbacher: Kaiserin Elisabeth von Österreich sowieMärchenkönig Ludwig II. Wie sehr Sisi damals Wert auf ihr Äußereslegte und wie sie zur Mode-Ikone der damaligen Zeit wurde, lässt sichan ihrem Schmuck ablesen. "Kaiserin Elisabeths extravaganter Stilspiegelte sich auch in ihren Prunkkleidern und vor allem in ihremSchmuck wider, der während der höfischen Feste funkelnd alle Blickedes Hochadels auf sich zog", so Graf. Die wohl bekanntestenSchmuckstücke von Sisi wurden vom Wiener k. u. k. Hof- undKammerjuwelier und Goldschmied Alexander Emanuel Köchert entworfen:die Diamantsterne, auch Sisi-Sterne genannt. Seine Nachkommen,Christoph und Florian Köchert, erinnern sich an die mündlicheÜberlieferung der Design-Idee: Elisabeth habe eine Aufführung vonMozarts 'Zauberflöte' gesehen, bei der die Königin der Nachtglänzende Sterne im Haar getragen habe. Davon inspiriert, habe sichSisi solche Sterne auch als Schmuck für ihre Haarpracht gewünscht.Ebenso sind die Preziosen von König Ludwig II. Zeugnis seinerschillernden Persönlichkeit. Doch er scheute auch keine Kosten undMühen, wenn es um die Auszeichnung seiner Künstlerfreunde ging. Sobeschenkte er seinen Lieblingskomponisten Richard Wagner 1877 miteiner Schatulle aus 585er Gold mit unterschiedlichen Diamantrosen inAltschliff und seinem Monogramm, einem doppelt ligierten »L« sowieseiner Königskrone. Er hatte Wagner 1864 aus größter finanzieller Notgerettet und betrachtete ihn als väterlichen Freund und Berater,fühlte sich mit ihm seelenverwandt.Die Ausstellung vereint Schätze aus der Residenz in München, demBayerischen Nationalmuseum, der Staatlichen Münzsammlung, dem MuseumReich der Kristalle, dem Kaiserin-Elisabeth-Museum in Possenhofensowie von Privatsammlern wie z.B. Monika Levay oder Sepp Schleicher.Über die Munich Show - Mineralientage MünchenDie Munich Show - Mineralientage München wird von derMineralientage München Fachmesse GmbH veranstaltet und findet diesesJahr zum 55. Mal statt. Mit rund 1.250 Ausstellern aus der ganzenWelt bietet die Veranstaltung nicht nur eine Informations- undHandelsplattform für Händler, Interessierte und Laien. AufwendigeSonderschauen, ein abwechslungsreiches Vortragsprogramm, Events undzahlreiche Mitmachaktionen für Erwachsene und Kinder sind aufinsgesamt über 50.000 qm Ausstellungsfläche in fünf Hallen geboten.Die Messe richtet sich am ersten Veranstaltungstag ausschließlich anregistrierte Fachbesucher, an den beiden anderen Tagen auch an diebreite Öffentlichkeit. Eintrittskarten sind unter www.munichshow.comzu erhalten.Pressekontakt:Münchner Mineralientage Fachmesse GmbHBirgit KuhnE-Mail: pr@munichshow.comTel.: 0171 / 318 31 26Fax: 089 / 613 54 00Original-Content von: The Munich Show - Mineralientage München, übermittelt durch news aktuell