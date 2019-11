Original-Research: windeln.de SE (von Montega AG): n.a.

^

Original-Research: windeln.de SE - von Montega AG

Einstufung von Montega AG zu windeln.de SE

Unternehmen: windeln.de SE

ISIN: DE000WNDL193

Anlass der Studie: Update

Empfehlung: n.a.

seit: 22.11.2019

Kursziel: n.a.

Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten

Letzte Ratingänderung: -

Analyst: Henrik Markmann

Turnaround hängt vom Erfolg der Wachstumsstrategie in China ab

windeln.



de hat jüngst die Q3-Zahlen veröffentlicht und die Jahresziele

revidiert. Wir haben ausführlich mit Herrn Peuckert (CEO) und Herrn Dr.

Weinberger (CFO) über die neuen strategischen Maßnahmen diskutiert und

daraufhin unser Bewertungsmodell umfassend angepasst.

Q3 mit Licht und Schatten: Die Erlöse gingen in Q3 um 16,8% yoy auf 18,5

Mio. Euro zurück. Geografisch betrachtet entwickelten sich die Regionen

DACH (-21,4% yoy) sowie das restliche Europa (-29,7% yoy) nach wie vor

schwach. Hintergrund dieser Entwicklung ist die Sortimentsbereinigung und

Fokussierung auf margenstärkere Produkte wie Kleidung und Spielzeug.

Positiv anzumerken ist jedoch, dass verglichen mit dem Vorquartal beide

Regionen wieder leichte Zuwächse verzeichneten (DACH: +5,0% qoq; EU: +2,0%

qoq). Die operativ bedeutendste Region China (ca. 61% vom Gesamtumsatz) war

mit -9,5% yoy ebenfalls rückläufig. Zurückzuführen ist dies auf

Verzögerungen bei der Eröffnung des zweiten Zolllagers sowie der Umsetzung

strategischer Maßnahmen zur Verkaufsförderung in China.

Ergebnisseitig verbesserte sich in Q3 das EBIT durch optimierte

Kostenstrukturen auf -4,2 Mio. Euro (Vj.: -5,2 Mio. Euro). Unter anderem

zeigten sich hier Fortschritte bei der geplanten Reduzierung der

Vertriebskosten (-21,5% yoy) durch z.B. niedrigere Lager-, Personal- und

Marketingkosten. Auch der operative Mittelabfluss verringerte sich von -3,8

Mio. Euro in Q2/19 auf jetzt -2,1 Mio. Euro. Per 30.09. betrugen die

liquiden Mittel noch 9,7 Mio. Euro. Da seitdem Vorräte für das im

E-Commerce wichtige Jahresschlussquartal aufgebaut wurden, verringerte sich

die Cash-Position per 11.11. auf 7,6 Mio. Euro.

Jahresziele angepasst: Infolge der schwächer als erwarteten Entwicklung in

Q3 hat der Vorstand die Jahresziele erneut angepasst. Das Management

erwartet nun einen leichten Umsatzrückgang (zuvor: 'deutliches

Umsatzwachstum' bzw. 'leichtes Umsatzwachstum'). Das für Anfang 2020

avisierte Break-Even-Ziel wurde bestätigt. Allerdings sind dafür deutliche

operative Verbesserungen im Jahresschlussquartal - insbesondere in der

Region China - notwendig.

aoHV stimmt Kapitalmaßnahmen zu: Ende September haben wir an der

außerordentlichen Hauptversammlung (aoHV) in München teilgenommen. Darin

wurde neben einer Kapitalherabsetzung und -erhöhung auch über die Schaffung

neuen Genehmigten Kapitals abgestimmt. Mit 77,4% hat die Mehrheit der

Aktionäre einer Zusammenlegung der Aktien im Verhältnis 10:3 zugestimmt.

Das Grundkapital reduziert sich daher von 9,96 auf 2,98 Mio. Euro. Darüber

hinaus wurde mit 84,5% bzw. 84,4% einer Kapitalerhöhung sowie der Schaffung

neuen Genehmigten Kapitals zugestimmt.

windeln.de strebt mit der Kapitalmaßnahme einen Bruttoemissionserlös von

bis zu 10,0 Mio. Euro an. Der Umsetzungszeitpunkt der Kapitalherabsetzung

und -erhöhung ist aufgrund von Anfechtungsklagen im Nachgang der aoHV aber

noch ungewiss. Laut Management sind jedoch bereits zahlreiche Gespräche mit

sowohl bestehenden als auch neuen Investoren geführt worden. Ziel der

beschlossenen Maßnahmen ist es, die Wachstumsstrategie in China zu

finanzieren, die auf folgenden Maßnahmen beruht:

I) Erschließung zusätzlicher Online-Vertriebskanäle in China: In den

letzten Jahren haben sich die Erlösströme von windeln.de spürbar

verschoben. Inzwischen erwirtschaftet die Gesellschaft mit rund 61% den

Großteil der Erlöse in China (DACH: 22%; übrige EU: 17%). Durch die

Erschließung zusätzlicher Vertriebskanäle in China gehen wir von einer

weiteren Verschiebung der Umsätze aus (2021e China: 71%; DACH: 18%; übrige

EU: 11%). Die zunehmende Fokussierung auf den chinesischen Markt halten wir

vor dem Hintergrund des dort stärkeren Marktwachstums, der hohen

Wettbewerbsintensität in Europa sowie der positiven Reputation von

windeln.de respektive deutscher Produkte in China für sinnvoll.

Das Volumen des chinesischen Cross-Border E-Commerce-Marktes lag in 2018

bei 121,6 Mrd. USD. Bis zum Jahr 2022 soll dieser Markt pro Jahr um

durchschnittlich 13,1% auf 199,3 Mrd. USD dynamisch wachsen (Quelle:

eMarketer). Zu den nachgefragtesten Produktkategorien gehören laut eines

Marktüberblicks des Logistikdienstleisters Hermes nach wie vor Baby- bzw.

Kleinkindprodukte aus Deutschland. Der laufende Handelskonflikt zwischen

China und den USA dürfte nach Aussage des Unternehmens keinen spürbaren

Effekt auf die Erlösentwicklung von windeln.de haben, vielmehr sieht der

Vorstand die weiterhin stark wachsende Mittelschicht in China als Treiber

der Geschäftsentwicklung.

Um stärker vom Wachstum des chinesischen Marktes zu profitieren, erschließt

windeln.de nun in Zusammenarbeit mit einem regionalen Partner weitere

Online-Vertriebskanäle. Bisher vertreibt windeln.de seine Produkte in China

über die eigene Website (www.windeln.com/cn), eine eigene App sowie über

die zur Alibaba Gruppe gehörende E-Commerce-Plattform Tmall Global

(windelnde.tmall.hk). Weitere Vertriebsplattformen wurden bisher nicht

erschlossen, da dem Unternehmen u.E. dafür bisher die Ressourcen gefehlt

haben. Bei der Anbindung an neue Distributionswege wie JD.com, WeChat

Mini-Programme oder die kürzlich von Alibaba gekauft Plattform für

Cross-Border E-Commerce kaola.com ist insbesondere die Implementierung der

Bestell- und Bezahlabwicklung sehr zeit- und kostenintensiv.

Seit August arbeitet windeln.de daher mit der Langtao Trading Co., Ltd.

zusammen. Die in Shanghai ansässige Dienstleistungsfirma ist auf den

Vertrieb europäischer und US-amerikanischer Produkte aus dem Bereich Baby-

und Kleinkindpflege spezialisiert. Langtao betreibt seit kurzem für

windeln.de den Tmall-Shop und ist dabei u.a. für das Online- und

Social-Media-Marketing sowie die Markenstrategie verantwortlich. Noch im

Dezember soll auch das Marketing für den eigenen chinesischen Onlineshop

durch Langtao übernommen werden. In 2020 dürfte der Dienstleister dann auch

den Kundenservice abdecken und bei der Erschließung neuer Vertriebskanäle

unterstützen. Wir halten dies für den richtigen Schritt, da u.E. ein

erfahrener Partner vor Ort für den nachhaltigen Erfolg essentiell ist.

Die Notwendigkeit einer umfassenderen Betreuung bestehender sowie der

Erschließung zusätzlicher E-Commerce-Vertriebskanäle wird u.E. auch in der

Entwicklung wesentlicher E-Commerce-Kennzahlen von windeln.de deutlich. So

sind beispielsweise die Seitenaufrufe sowie die Zahl der Bestellungen seit

2017 im Einklang mit dem Umsatz deutlich rückläufig (2018: Anz. der

Bestellungen -47,3% vs. Umsatz -44,3%). Seit H2/18 scheinen sich zumindest

die Seitenaufrufe zu stabilisieren. Die weiterhin rückläufige Zahl der

Bestellungen zeigt jedoch, dass das Unternehmen u.E. Schwierigkeiten bei

der Conversion hat.

Wir gehen davon aus, dass mithilfe des neuen Partners Langtao eine

sukzessive Verbesserung der Conversion Rate möglich ist. Durch

zielgruppengerechte Marketingmaßnahmen sollte dann auch die Zahl der

aktiven Kunden, die zuletzt von rund 1,0 Mio. Ende 2017 auf knapp 0,5 Mio.

per Ende Q3/19 deutlich gesunken ist, wieder steigen. Ein Beispiel für

ebensolche Maßnahmen ist die Schwangerschafts-App. Werdende Eltern erhalten

dadurch sowohl Informationen zur Entwicklung des Babys als auch

Produktvorschläge aus dem Sortiment von windeln.de.

II) Kontinuierliche Erweiterung des Produktangebots: Der Vertrauensverlust

der chinesischen Verbraucher nach dem Melaminskandal von 2008 ist u.E. nach

wie vor vorhanden. Damals hatten chinesische Hersteller den

stickstoffhaltigen Kunstharzgrundstoff Melamin in Milchprodukte

eingemischt, um einen hohen Proteinanteil vorzutäuschen, obwohl die Milch

verdünnt war. Da die Stillrate in China unverändert gering ist, hat sich

der Verbrauch von Babynahrung auf Milchpulverbasis deutlich erhöht und soll

bis 2023 um 21% auf etwa 32 Mrd. USD wachsen (Quelle: Euromonitor). Wir

gehen daher davon aus, dass ein Großteil der Erlöse von windeln.de in China

nach wie vor durch Babynahrung erzielt wird.

Aufgrund der hohen Abhängigkeit vom Verkauf von Babynahrung liegt eine der

großen Herausforderungen der nachhaltigen Erlösentwicklung u.E. in der

Natur der Kundenstruktur. Die Produkte von windeln.de im Bereich Nahrung

richten sich primär an Eltern von Babys und Kleinkindern bis zum 3.

Lebensjahr. Sobald die Kinder aus dieser Altersgruppe herausgewachsen sind,

besteht die Gefahr, dass windeln.de auch die Eltern als Kunden verliert.

Das Unternehmen muss daher kontinuierlich neue Kunden akquirieren, um

diesen natürlichen Churn auszugleichen.

Der Vorstand hat daher stetig die Produktkategorien erweitert, um bereits

akquirierte Kunden möglichst lange halten zu können. Neben Windeln und

Babynahrung vertreibt das Unternehmen schon länger auch Bekleidung,

Spielzeug und Möbel für Kinder zwischen Geburt und ca. dem 8. Lebensjahr

sowie Mode und Pflegeprodukte für die Eltern. Besonderes Potenzial sieht

das Management hierbei im Bereich der Pflegeprodukte. Auf der einen Seite

genießen europäische bzw. deutsche Kosmetikprodukte in China ein hohes

Ansehen. Auf der anderen Seite haben die hiesigen Hersteller oftmals nicht

den Zugang zum chinesischen Markt und nutzen daher gerne bereits etablierte

Vertriebskanäle über z.B. windeln.de. Strategisch halten wir die

Erweiterung des Produktangebots daher für sinnvoll und rechnen ab Q4/19 mit

ersten positiven Auswirkungen auf der Umsatz- und Ergebnisebene.

III) Hybrides Vertriebsmodell und IV) lokale Kooperationen: Neben dem

Internethandel plant windeln.de punktuell auch stationäre Vertriebskanäle

zu erschließen. Wir gehen davon aus, dass in einem ersten Schritt

Shop-in-Shop-Konzepte eingeführt werden. Dabei dürfen die

Cross-Border-Produkte nicht physisch im jeweiligen Partner-Shop verkauft,

sondern nur ausgestellt werden. Die Bestellung wird dann im Shop z.B. via

QR-Code-Scan ausgelöst und in den windeln.de Webshop überführt. Der Kunde

erhält die Ware anschließend aus dem chinesischen Zolllager nach Hause

geliefert. Der Shop-Betreiber wird durch eine Provision incentiviert.

Darüber hinaus sind auch stationäre Franchise Shops oder Shops in

Eigenbesitz in sowohl Tier 1- als auch Tier 2- und 3-Städten denkbar. Wir

gehen jedoch davon aus, dass hierfür zunächst ein Partner notwendig ist,

sodass wir kurzfristig keine Maßnahmen in dieser Richtung erwarten. Auch

langfristig dürfte der Anteil stationärer Erlöse vom Gesamtumsatz gering

bleiben. Die übergeordnete Bedeutung dieses Vertriebskanals ist für den

Erfolg von windeln.de daher u.E. nicht ausschlaggebend.

V) Eröffnung eines zweiten Zolllagers: Bereits Mitte 2018 hat windeln.de

das erste Zolllager (sog. Bonded Warehouse) in Guangzhou für den

chinesischen Tmall-Shop eröffnet. Dadurch war das Unternehmen in der Lage,

sowohl die Lieferzeit als auch die Logistikkosten signifikant zu reduzieren

(Logistikkosten H1/19: -39% yoy). Seit dem 04.11.2019 ist nun auch das

zweite Zolllager in Ningbo (China) eröffnet. Hierrüber wird nun das

Bestellaufkommen des chinesischen Webshops abgewickelt. Fortan werden auch

die Bestellungen über die eigene Website schneller und kostengünstiger

bearbeitet. Wenngleich es im Laufe des Jahres zu Verzögerungen der

Inbetriebnahme gekommen ist, werten wir es dennoch positiv, dass das Lager

noch vor dem Singles Day am 11.11. in Betrieb genommen werden konnte.

Der Singles Day ist in China der wichtigste Shopping-Tag des Jahres und

damit auch für die Entwicklung von windeln.de in Q4 von großer Bedeutung.

Am diesjährigen Singles Day hat alleine Alibaba mit 38,3 Mrd. USD (+24%

yoy) einen neuen Umsatzrekord erreicht. Da windeln.de auch über die zu

Alibaba gehörende Plattform Tmall Produkte in China verkauft, zeigte sich

der Vorstand mit dem Verlauf am Singles Day zufrieden. Mit dem Black Friday

(29.11.) bzw. der anschließenden Cyber Week (ab 3.12.) stehen schon bald

die nächsten wichtigen Shopping-Events im Jahresschlussquartal an.

Nachdem die Region China nach 9M mit -12,8% yoy noch eine rückläufige

Erlösentwicklung verzeichnete, gehen wir in Q4 vom Turnaround aus. Auch

bedingt durch die schwache Vorjahresbasis rechnen wir daher im

Jahresschlussquartal mit einem Wachstum von +25,4% yoy (China 2019e: -2,2%

yoy). Für die nächsten Jahre halten wir dann eine durchschnittliche

Wachstumsrate im unteren zweistelligen Prozentbereich für realistisch (CAGR

2019-22e: +17,6%).

Profitabilität der EU-Märkte im Fokus: Neben der Rückkehr auf den

Wachstumspfad in China erwarten wir auch in den übrigen Märkten

(Deutschland, Österreich, Schweiz, Portugal, Spanien und Frankreich)

spürbare Fortschritte. Hier treibt das Unternehmen seit 2016 diverse

Prozess- und Kostenoptimierungsmaßnahmen voran, um der Gewinnschwelle näher

zu kommen. Ein wichtiger Bestandteil dieser Restrukturierungsmaßnahmen ist

eine Sortiments-bereinigung, im Rahmen derer bereits rund 15.000 Produkte

ausgelistet wurden. Für windeln.de reduzieren sich dadurch sowohl die

Lagerkosten als auch die IT-Komplexität (z.B. hinsichtlich der

Datenpflege).

Um insbesondere die Lagermiete noch weiter zu reduzieren, plant das

Unternehmen, in H1/20 das Zentrallager in Deutschland an einen günstigeren

Standort zu verlegen. Wir gehen davon aus, dass windeln.de im Vorfeld des

Lagerumzugs versucht, die Produkte mit geringer Profitabilität

abzuverkaufen, sodass diese später nicht mit umgezogen werden müssen.

Hieraus könnten sich kurzfristige Wachstumsimpulse in der Region DACH/EU

ergeben. Auf der anderen Seite rechnen wir in H1/20 mit einmalig

anfallenden Kosten für den Lagerumzug i.H.v. rund 0,5 Mio. Euro.

Aufgrund des im E-Commerce typischerweise starken Jahresschlussquartals

rechnen wir in Q4/19 mit einer Stabilisierung der Erlöse in der DACH-Region

(Q4/19e: +1,5% vs. 9M/19: -26,5%). Nichtsdestotrotz dürfte hier der

Umsatzrückgang im Gesamtjahr erheblich sein (MONe: -19,5% yoy). Für die

Folgejahre rechnen wir mit einer für ein E-Commerce-Geschäftsmodell

konservativen durchschnittlichen Wachstumsrate im mittleren einstelligen

Prozentbereich (CAGR 2019-22e: 4,7%). Auch für das restliche Europa gehen

wir in Q4/19 von einer deutlichen Verbesserung aus (Q4/19e: -2,1% vs.

9M/19: -46,9%). Allerdings kann windeln.de damit auch hier die schwache

Entwicklung der ersten neun Monate nicht kompensieren, sodass u.E. für das

Gesamtjahr ein Erlösrückgang von -38,4% yoy ausgewiesen wird. Ab 2020

rechnen wir jedoch in dieser Region ebenfalls mit einer Rückkehr auf den

Wachstumspfad. Aufgrund der noch laufenden Restrukturierungsmaßnahmen haben

wir uns auch für die Region Europa (ex. DACH) mit einer CAGR 2019-22e

i.H.v. 4,0% konservativ positioniert.

Unsere niedrigen Annahmen für die Region DACH & EU basieren auf der für

windeln.de u.E. sehr herausfordernden Wettbewerbssituation. Insbesondere im

Onlinebereich dürften nur niedrige Eintrittsbarrieren bestehen, sodass das

Replizieren des windeln.de-Geschäftsmodells im Wesentlichen eine Frage des

Kapitaleinsatzes ist. Zu den Wettbewerbern gehören nach wie vor

Pure-Play-Onlinehändler mit Fokus auf Baby- und Kleinkindprodukte (z.B.

babymarkt.de, baby-walz.de, tausendkind.de oder lillydoo.de), Generalisten

bzw. Online-Marktplätze ohne Sortimentsfokus wie Amazon.de sowie stationäre

und Multi-Channel-Händler (z.B. Rossmann, DM oder Budnikowsky).

Gegenüber Generalisten versucht windeln.de mit einem besser kuratierten

Sortiment die Bedürfnisse der Kunden exakt zu befriedigen. Trotz der

Sortimentsbereinigung führt das Unternehmen als One-Stop-Shop noch mehr als

50.000 Produkte von über 400 Markenherstellern im Sortiment. Darüber hinaus

genießt windeln.de bei der Generierung organischen Traffics aus

Suchmaschinen heraus u.E. einen leichten Wettbewerbsvorteil. Der Anteil der

Kunden, die über organische Treffer bei Google auf die windeln.de-Homepage

weitergeleitet werden liegt mit 89% (Quelle: SimilarWeb) über dem von

Konkurrenten wie babymarkt.de (80%), baby-walz.de (51%) oder lillydoo.de

(47%). Um die Kunden später stärker zu binden, bietet windeln.de

zusätzliche Informationsservices wie das windeln.de-Magazin oder eine

Schwangerschafts-App an.

Bewertungsmodell umfassend überarbeitet: Wir haben unser Bewertungsmodell

im Rahmen eines Analystenwechsels umfassend überarbeitet. Im laufenden Jahr

gehen wir nahezu unverändert von Erlösen i.H.v. 89,7 Mio. Euro aus.

Ergebnisseitig dürften eine schwächere Bruttomarge (MONe: 25,8% vs. zuvor

30,5%) sowie erhöhte Abschreibungen auf Domains zu einer deutlich

schwächeren EBIT-Entwicklung führen (MONe: -16,5 Mio. Euro vs. zuvor -11,1

Mio. Euro).

Ab 2020 erwarten wir auf der einen Seite eine stärkere Umsatzentwicklung

(CAGR 2019-2022e: 12,9% vs. zuvor 6,1%). Auf der anderen Seite dürfte

jedoch die Ergebnisverbesserung zum operativen Break-Even länger dauern, da

wir nun von einer langsameren Optimierung der Bruttomarge sowie der

Vertriebskosten ausgehen (MONe: Mittelwert EBIT-Marge 2019-2022e: -6,8% vs.

zuvor -2,3%). Mit dem operativen Break-Even in einem vollen Geschäftsjahr

rechnen wir in 2022. Im Terminal Value haben wir nun eine Wachstumsrate von

2,5% (zuvor: 2,0%) sowie eine EBIT-Marge von 3,4% (zuvor: 2,1%)

unterstellt.

Die Liquidität dürfte sich nach jetzigem Stand von aktuell 7,6 Mio. Euro

auf 6,6 Mio. Euro per 31.12.2019 verringern. Nach Umsetzung der bereits

angekündigten Kapitalerhöhung im oberen einstelligen Mio.-Euro-Bereich

sollten sich die Finanzmittel aber spürbar erhöhen.

Siebenstellige Steuererstattung als Sonderstory: Bis 2016 hat windeln.de

die Abwicklung des Versands an chinesische Kunden über sogenannte Freight

Forwarder in Deutschland durchgeführt. Durch diese deutschen Spediteure

wurden die Verkäufe steuerrechtlich so behandelt, als ob auch der Endkunde

in Deutschland sitzt. Letztlich hat windeln.de daher auch im Cross-Border

E-Commerce Umsatzsteuer abgeführt. Nach Unternehmensangaben können diese

Umsätze durch Speditionsnachweise als steuerfreie Ausfuhrlieferungen

klassifiziert werden. Der Vorstand rechnet daher mit einer

Umsatzsteuerkorrektur. Wir halten es für realistisch, dass dem Unternehmen

dadurch ein niedriger siebenstelliger Betrag (MONe: 2,0 Mio. Euro) in H2/20

zufließen wird. In unserem Bewertungsmodell haben wir dies aufgrund der

geringen Visibilität hinsichtlich der Höhe und des Zeitpunkts jedoch noch

nicht berücksichtigt.

Fazit: windeln.de hat im laufenden Jahr Fortschritte gemacht, um in den

nächsten Quartalen wieder auf den nachhaltigen Wachstumspfad

zurückzukehren. Strategisch halten wir es aufgrund der herausfordernden

Wettbewerbssituation in Europa für den richtigen Schritt, den Fokus auf ein

kleineres und profitableres Produktsortiment zu legen. In der Region China

sollten durch die initiierten Maßnahmen neue Wachstumsimpulse entstehen.

Die Entwicklung im laufenden Q4 wird erste Erkenntnisse hinsichtlich des

Turnarounds liefern. Nach Überarbeitung unserer Prognosen haben wir für die

windeln.de-Aktie auf Basis eines DCF-Modells sowie der aktuellen Aktienzahl

einen fairen Wert von rund 0,80 Euro ermittelt (zuvor: 2,25 Euro). Da die

Erreichbarkeit unsere Prognosen jedoch vom Fortschritt der strategischen

Maßnahmen abhängt, lassen wir unser Rating bis zum Abschluss der dafür u.E.

essenziellen Kapitalmaßnahme ausgesetzt.

