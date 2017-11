Original-Research: windeln.de SE (von Montega AG): Kaufen

^

Original-Research: windeln.de SE - von Montega AG

Einstufung von Montega AG zu windeln.de SE

Unternehmen: windeln.de SE ISIN: DE000WNDL110

Anlass der Studie: Update Empfehlung: Kaufen seit: 14.11.2017 Kursziel: 4,00 Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten Letzte Ratingänderung: - Analyst: Frank Laser

Internationales Geschäft weiterhin mit signifikantem Umsatzwachstum, Contribution Marge erneut verbessert

windeln.de hat heute den Quartalsbericht für Q3 2017 veröffentlicht.



Während der Umsatz im Rahmen unserer Erwartungen lag, konnte das Unternehmen auf EBIT-Ebene leicht positiv überraschen.

[Tabelle]

Der Q3-Umsatz stieg um 15,8% auf 52,9 Mio. Euro (MONe: 52,5 Mio. Euro), wobei das Wachstum in China (26,8 Mio. Euro; +27,8%) und dem europäischen Ausland (16,3 Mio. Euro; +23,5%) generiert wurde. Die DACH-Region lag aufgrund der eingeleiteten selektiveren Marketingpolitik mit 9,9 Mio. Euro um 14,7% unter dem Vorjahreswert.

Aufgrund des weiterhin steigenden Anteils der internationalen Shops (geringere Profitabilität als in der DACH-Region) fiel die Bruttomarge um 120 Basispunkte auf 24,8%. Im Gegensatz dazu verbesserte sich die Contribution Marge aufgrund der gesunkenen Fulfilment- und Marketingkostenquote deutlich auf 6,0% (Q3 2016: 1,5%). Damit erreichte windeln.de ein ähnlich hohes Niveau wie in Q2 2017 (6,4%). Das adjustierte EBIT belief sich auf -5,5 Mio. Euro (MONe: -6,5 Mio. Euro; Vorjahr: -6,6 Mio. Euro).

Im Gegensatz zu der Entwicklung in H1 musste windeln.de in Q3 gegenüber dem Vorjahresquartal einen erhöhten Liquiditätsabfluss i.H.v. 11,3 Mio. Euro (Q3 2016: -10,1 Mio. Euro; Q2 2017: -6,3 Mio. Euro) hinnehmen. Ein Großteil dieses Mittelabflusses ist jedoch auf die außerordentliche Erhöhung des Nettoumlaufvermögens (Lageraufbau für lokales Lager in China, Puffervorratsbestand für Bebitus-Integration) und die Earn-Out-Zahlungen an die Bebitus-Gründer (1,7 Mio. Euro) zurückzuführen. Bereinigt um diese Effekte hätte der Cash-Burn in Q3 bei 5,5 Mio. Euro (Q2 2017: 5,7 Mio. Euro) gelegen.

Mit der Veröffentlichung der Q3-Zahlen bestätigte windeln.de erneut seine Mittelfristziele, ein jährliches Umsatzwachstum i.H.v. 15% zu generieren und im Laufe des Geschäftsjahres 2019 den Break-Even des bereinigten EBIT zu erreichen. Für 2017 haben wir unser Modell leicht überarbeitet und sind aufgrund der Ergebnisverbesserung nach 9M in Bezug auf das EBIT optimistischer geworden.

Fazit: windeln.de scheint auf einem guten Weg zu sein, die implementierten Restrukturierungsmaßnahmen erfolgreich umzusetzen. Der ungewöhnlich hohe Cash-Burn in Q3 sollte in den nächsten Quartalen wieder deutlich sinken. Wir bestätigen unsere Kaufempfehlung.

