Original-Research: wallstreet:online AG (von GBC AG): Kaufen

Original-Research: wallstreet:online AG - von GBC AG

Einstufung von GBC AG zu wallstreet:online AG

Unternehmen: wallstreet:online AG

ISIN: DE000A2GS609

Anlass der Studie: Research Studie (Anno)

Empfehlung: Kaufen

Kursziel: 92,10 EUR

Kursziel auf Sicht von: 31.12.2019

Letzte Ratingänderung: -

Analyst: Matthias Greiffenberger, Cosmin Filker

Das skalierbare Geschäftsmodell ermöglicht weiteres signifikantes

Margenpotenzial insbesondere mit Finanznachrichten.



de. Mögliche Integration

der w:o capital könnte zusätzliches Upsidepotenzial bedeuten.

Die wallstreet:online Gruppe, sprich wallstreet:online AG und Markets

Inside Media, steigerte die Umsatzerlöse um 105,1% auf 10,65 Mio. EUR (VJ:

5,19 Mio. EUR). Bezogen auf die wallstreet:online AG wurden Umsatzerlöse in

Höhe von 7,77 Mio. EUR (VJ: 5,19 Mio. EUR) erzielt, was einer Steigerung von

49,9 % entspricht. Hintergrund dieses sehr dynamischen Wachstums ist zum

Teil das starke Investor Relations Geschäft, welches insbesondere im

Ausland sehr hohen Anklang findet. Aber auch die Übernahme der Markets

Inside Media und die damit entstandenen Synergien konnten weitere

Umsatzpotenziale heben.

Die Umsatzentwicklung spiegelte sich überproportional im Ergebnis wider und

das bereinigte EBT erhöhte sich um 153,8 % auf 5,63 Mio. EUR (VJ: 1,90 Mio.

EUR). Die bereinigten Sondereffekte beliefen sich auf rund 0,80 Mio. EUR und

sind entstanden im Rahmen der Teilakquisition der wallstreet:online Capital

AG sowie der Kapitalerhöhung. Exklusive dieser Sondereffekte lag das EBT

bei 4,83 Mio. EUR. Die wallstreet:online AG isoliert konnte das EBIT um 80,3

% auf 3,40 Mio. EUR (VJ: 1,89 Mio. EUR) steigern. Somit erhöhte sich die

EBIT-Marge von 36,4 % (2017) auf 43,8 % (2018).

Unseres Erachtens sollte sich diese Entwicklung zukünftig weiter

fortsetzen. Die aktuelle Unternehmens-Guidance geht von Umsatzerlösen für

2019 in Höhe von 10,00 - 12,50 Mio. EUR aus. Die Umsatz Guidance bezieht die

neu akquirierte ABC New Media mit ein und insbesondere vor diesem

Hintergrund schätzen wir diese Guidance als konservativ ein. Wir erwarten

Umsatzerlöse in Höhe von 12,00 Mio. EUR in 2019 und 13,20 Mio. EUR in 2020.

Diese Umsatzsteigerung sollte sich weiterhin überproportional auf das

Ergebnis auswirken. Die Ergebnis-Guidance liegt bei einem EBT zwischen 5,70

- 7,00 Mio. EUR. Hier erwarten wir ebenfalls das obere Ende der Guidance und

rechnen mit einem EBT in Höhe von 6,90 Mio. EUR für das Geschäftsjahr 2019

und 7,91 Mio. EUR im Jahr 2020. Getrieben werden sollte diese

Margenausweitung durch die stabile Kostenstruktur und das skalierbare

Geschäftsmodell. In der aktuellen Guidance sind noch nicht die möglichen

Umsätze und Erträge der wallstreet:online Capital AG beinhaltet.

Im Geschäftsjahr 2018 konnte das Unternehmen die Erwartung nochmals

übertreffen und ein sehr hohes Umsatz- und überproportionales

Ergebniswachstum darstellen. Wir gehen davon aus, dass auch zukünftig,

durch das sehr skalierbare Geschäftsmodell, eine ähnliche Entwicklung

abbildbar ist. Auf Basis unseres DCF-Modells erhöhen wir das Kursziel von

88,70 EUR auf 92,10 EUR und vergeben aufgrund des hohen Upside-Potenzials das

Rating KAUFEN.

Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden:

http://www.more-ir.de/d/17933.pdf

Kontakt für Rückfragen

Jörg Grunwald

Vorstand

GBC AG

Halderstraße 27

86150 Augsburg

0821 / 241133 0

research@gbc-ag.de

Datum und Zeitpunkt der Fertigstellung der Studie: 02.05.2019 (15:00 Uhr)

Datum und Zeitpunkt der ersten Weitergabe: 06.05.2019 (10:00 Uhr)

Gültigkeit des Kursziels: bis max. 31.12.2019

