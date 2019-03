Original-Research: publity AG (von First Berlin Equity Research GmbH): BUY

Weitere Suchergebnisse zu "publity":

Original-Research: publity AG - von First Berlin Equity Research GmbH

Einstufung von First Berlin Equity Research GmbH zu publity AG

Unternehmen: publity AG

ISIN: DE0006972508

Anlass der Studie: Update

Empfehlung: BUY

seit: 15.03.2019

Kursziel: 30,00

Kursziel auf Sicht von: 12 Monate

Letzte Ratingänderung: -

Analyst: Ellis Acklin

First Berlin Equity Research hat ein Research Update zu publity AG (ISIN:

DE0006972508) veröffentlicht.



Analyst Ellis Acklin bestätigt seine

BUY-Empfehlung und bestätigt sein Kursziel von EUR 30,00.

Zusammenfassung:

Die vorläufigen Ergebnisse für 2018 zeigten auf Jahresbasis ein starkes

Umsatz- und Gewinnwachstum. Auf HGB-Basis wird ein Umsatz in Höhe von EUR34,6

Mio. im Vergleich zu EUR23,6 Mio. in 2017 (+ 47%) und ein Jahresüberschuss

von rund EUR15 Mio. (2017: EUR17,1 Mio., + 49%) erwartet. Das Unternehmen wird

erstmals den Jahresbericht auf IFRS-Basis veröffentlichen. Dies sollte

einen Jahresüberschuss von EUR25 Mio. ausweisen. Die Hauptkennzahlen

entsprechen weitgehend unseren Schätzungen. Die gute Performance ist auf

wiederkehrende Einnahmen aus den Asset-Management-Mandaten zurückzuführen.

Nach einer schwachen Performance im ersten Halbjahr stellen die Ergebnisse

einen starken Abschluss für das Gesamtjahr dar. Wir bestätigen unsere

Kaufempfehlung und das Kursziel von EUR30,00.

First Berlin Equity Research has published a research update on publity AG

(ISIN: DE0006972508). Analyst Ellis Acklin reiterated his BUY rating and

maintained his EUR 30.00 price target.

Abstract:

Preliminary 2018 results showed strong annualised revenue and earnings

growth. According to German GAAP (HGB) reporting, revenues are expected to

top EUR34.6m vs EUR23.6m in 2017 (+47%) with net income of some EUR15m (FY17:

EUR10.1m, +49%). The company will report full year numbers according to IFRS

accounting standards for the first time and indicated net income of EUR25m on

this basis. Headline figures were largely in line with our estimates. The

good performance owes to recurring revenue streams from its asset

management mandates. The results represent a strong finish to the year

after H1 2018 undershot expectations. Our rating remains Buy with a EUR30

price target.

Bezüglich der Pflichtangaben gem. §34b WpHG und des Haftungsausschlusses

siehe http://firstberlin.com/imprint/ oder die vollständige Analyse.

Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden:

http://www.more-ir.de/d/17683.pdf

Kontakt für Rückfragen

First Berlin Equity Research GmbH

Herr Gaurav Tiwari

Tel.: +49 (0)30 809 39 686

web: www.firstberlin.com

E-Mail: g.tiwari@firstberlin.com

