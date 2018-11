Original-Research: publity AG (von First Berlin Equity Research GmbH): BUY

^

Original-Research: publity AG - von First Berlin Equity Research GmbH

Einstufung von First Berlin Equity Research GmbH zu publity AG

Unternehmen: publity AG

ISIN: DE0006972508

Anlass der Studie: Initiation

Empfehlung: BUY

seit: 23.11.2018

Kursziel: 29,00

Kursziel auf Sicht von: 12 Monate

Letzte Ratingänderung: -

Analyst: Ellis Acklin

First Berlin Equity Research hat am 23.11.2018 die Coverage von publity AG

(ISIN: DE0006972508/ Bloomberg: PBY GR) aufgenommen.



Analyst Ellis Acklin

stuft die Aktie mit einem BUY-Rating ein, bei einem Kursziel von EUR 29,00.

Zusammenfassung:

Aufgrund von Insolvenzängsten, die durch einen langwierigen Streit mit

einigen Anleihegläubigern und zwei Gewinnwarnungen ausgelöst wurden, ist

der Aktienkurs der publity um etwa 70% in diesem Jahr abgestürzt. Die

Schlagzeilen, die durch eine Kapitalerhöhung in Höhe von EUR40,5 Mio.

angeführt wurde, wurden neulich positiv und halfen den negativen

Nachrichtenfluss zu stoppen und die schlechte Stimmung im ersten Halbjahr

zu vertreiben. Wir glauben, dass das Gröbste vorbei ist und sehen eine

hervorragende Gelegenheit. Trotz einer enttäuschenden Performance in 2017,

ist der Vermögensverwalter mit einem verwalteten Immobilienvermögen (AuM)

von EUR4,6 Mrd. im deutschen Gewerbeimmobilienmarkt (CRE) gut positioniert.

Das Unternehmen ist auch gut kapitalisiert, hochprofitabel und unternimmt

Schritte, um die Transparenzbedenken der Anleger zu beseitigen. Wir nehmen

die Coverage mit einer Kaufempfehlung und einem Kursziel von EUR29 auf.

First Berlin Equity Research on 23/11/2018 initiated coverage on publity AG

(ISIN: DE0006972508/ Bloomberg: PBY GR). Analyst Ellis Acklin placed a BUY

rating on the stock, with a EUR 29.00 price target.

Abstract:

The publity share price has plunged some 70% this year on insolvency fears

stirred by a drawn out feud with several of its bond holders and two profit

warnings. News headlines, led by a EUR40.5m capital increase, recently turned

positive braking the bad news flow and poor sentiment in H1. We believe the

worst of the storm has passed and see an excellent opportunity. Despite

having underachieved set targets in 2017, the asset manager is well placed

in the German commercial real estate (CRE) market with EUR4.6bn in AuM

(assets under management). The company also is well capitalised, highly

profitable, and is taking steps to address investors' transparency

concerns. We start coverage with a Buy rating and EUR29 target price.

