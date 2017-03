Original-Research: mybet Holding SE (von Montega AG): n.a.

^

Original-Research: mybet Holding SE - von Montega AG

Einstufung von Montega AG zu mybet Holding SE

Unternehmen: mybet Holding SE ISIN: DE000A0JRU67

Anlass der Studie: Update Empfehlung: n.a. seit: 14.03.2017 Kursziel: n.a. Kursziel auf Sicht von: n.a. Letzte Ratingänderung: - Analyst: Alexander Braun

Neue Wettplattform geht live - Coverage wird eingestellt

mybet hat gestern den finalen Termin für die vollständige Inbetriebnahme der neuen Wettplattform bekannt gegeben.



Ab 21. März 2017 soll das deutlich ausgebaute Sportwetten- und Gaming-Angebot für alle Kunden verfügbar sein.

Westlotto-Verfahren erneut verschoben: Kürzlich gab das Unternehmen zudem bekannt, dass der nächste Verhandlungstermin im Schadensersatzverfahren gegen Westlotto auf den 12. Juli 2017 verschoben wird. Dies geschah auf Antrag des Beklagten. Eigentlich sollte die mündliche Verhandlung am 08. März stattfinden. Allerdings hat mybet mögliche Ansprüche aus dem Verfahren (es geht um insgesamt 11,5 Mio. Euro zzgl. Zinsen) im vergangenen Jahr zwischenfinanziert. In diesem Zusammenhang erhielt das Unternehmen ein risikofreies Darlehen über 4 Mio. Euro, das per Januar 2018 auf 5 Mio. Euro erhöht werden kann. Die Rückzahlungssumme hierfür steigt im Zeitverlauf, allerdings nur sofern mybet Schadensersatz zugesprochen wird und die Summe ausreicht, um das Darlehen zu tilgen. Sollte dies nicht der Fall sein, erfolgt auch keine Rückzahlung des Darlehens. Die aktuelle Terminverschiebung wird nach Aussage von mybet noch keine signifikante Steigerung der Rückzahlungssumme zur Folge haben.

Fazit: mybet hat die neue Wettplattform endlich fertiggestellt. Die nächsten Wochen werden zeigen, ob die verbesserte Performance und das ausgeweitete Angebot zu einer Aktivitätssteigerung der bestehenden Kunden führen. Mit dem heutigen Tage stellen wir die Coverage der mybet-Aktie ein.

