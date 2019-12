Original-Research: dynaCERT Inc (von GBC AG): Kaufen

^

Original-Research: dynaCERT Inc - von GBC AG

Einstufung von GBC AG zu dynaCERT Inc

Unternehmen: dynaCERT Inc

ISIN: CA26780A1084

Anlass der Studie: Research Note

Empfehlung: Kaufen

Kursziel: 2,00 CAD

Kursziel auf Sicht von: 31.12.2020

Letzte Ratingänderung: -

Analyst: Julien Desrosiers, Matthias Greiffenberger

Veröffentlichung der 9 Monatszahlen.



Sehr wichtigte europäische

Partnerschaft mit MOSOLF gewonnnen. Star-Investor und Milliardär Eric

Sprott erwirbt rund 9% von dynaCERT; Kursziel auf 2,00 CAD angehoben

(bisher: 1,90 CAD), Rating: Kaufen

In den ersten 9 Monaten 2019 wurden Umsatzerlöse in Höhe von 0,21 Mio. CAD

(VJ: 0,07 Mio. CAD) erzielt. Das Nettoergebnis belief sich auf -7,32 Mio.

CAD (VJ: -6,37 Mio. CAD).

Die Gesellschaft konnte mit MOSOLF einen weiteren strategischen Partner

gewinnen. MOSOLF gehört zu den führenden Systemdienstleistern der

Automobilindustrie in Europa. Zum Leistungsspektrum gehören Logistik-,

Technik- und Servicelösungen, die mithilfe eines europaweiten

Standort-Netzwerks sowie einer multimodalen Verkehrsträgerflotte realisiert

werden. MOSOLF verfügt über 38 Technik- und Logistikzentren, 1.000

Fahrzeugspezialtransporter und erzielte 417 Mio. Umsatz im Jahr 2018.

MOSOLF hat bereits 1.000 dynaCERT HydraGEN(TM) Einheiten für das Jahr 2020

bestellt und will darüberhinaus als Händler den Markt in Europa bedienen.

MOSOLF plant mit seinen Tocherunternehmen in Zentraleuropa Händler und

Installateur von HydraGEN Produkten zu werden. Im Rahmen der Zusammenarbeit

wurden auch Verhandlungen zu einem Joint-Venture aufgenommen, in dem MOSOLF

und dynaCERT gemeinsam die HydraGEN-Technologie für den europäischen

Pkw-Markt weiterentwickeln, finanzieren und zertifizieren werden. Wir sehen

in der Zusammenarbeit ein umfangreiches Marktpotenzial. Hierdurch könnten

der europäische Roll-out noch dynamischer voranschreiten.

Sobald die MOSOLF Gruppe die HydraGEN-Technologie in den eigenen Fahrzeugen

verbaut hat und effizientere Verbrauchswerte erzielt als der Wettbewerb,

sollte sich der Marktrollout in Europa signifikant beschleunigen.

Die enge Zusammenarbeit zwischen dynaCERT und MOSOLF wird auch deutlich

durch den Beitritt von Dr. Jörg MOSOLF (CEO von MOSOLF) in das Advisory

Board von dynaCERT. Zudem ist Dr. Jörg MOSOLF gut in der deutschen

Logistikbranche vernetzt, unter anderem wurde er zum Präsidenten des

Deutschen Verkehrsforums (DVF) gewählt. Hierüber könnten weitere wichtige

Kontakte für dynaCERT geschlossen werden.

Weiterhin wurde die dynaCERT Technologie gemäß einer formalen

Risikobewertung durch die TES (Total Equipment Services Inc.) freigeben,

was die Anwendung im Untertagebau in Kanada ermöglicht. Hier konnte

dynaCERT erneut zeigen, dass die Technologie auch unter strengen Auflagen

hohen Sicherheitsstandards genügt, was den adressierbaren Markt für

dynaCERT vergrößert.

Darüberhinaus bekam das Unternehmen am 3. September 2019 ein weiteres

US-Patent erteilt (Nr. 10.400.687 - 'Management System and Method for

Regulating the On-Demand Electrolytic Production of Hydrogen and Oxygen Gas

for Injection in a Combustion Engine'). Das Patent bezieht sich auf das

Smart ECU System, welches durch die Regulierung der Gasmenge die

Schadstoffemissionen reduzieren kann und gleichzeitig die Leistung des

Verbrennungsmotors verbessern kann. Das Patent sehen wir als wichtigen

Schritt an, um den Markt für dynaCERT in der Wachstumsphase möglichst lange

vor weiterem Wettbewerb zu schützen.

Zudem zählt nun Eric Sprott zu den maßgeblichen Eigentümern von dynaCERT.

Der Milliardär Eric Sprott ist einer der bekanntesten kanadischen

Rohstoffinvestoren und sollte durch sein Engagement dynaCERT verstärkt in

die öffentliche Wahrnehmung gerückt haben.

Eric Sprott zeichnete Aktien im Gesamtbruttoerlöswert von 14,00 Mio. CAD.

Es wurden 28 Mio. Aktien ausgeben zum Preis von 0,50 CAD. Zudem erhält der

Investor pro Aktie einen halben Warrant. Der Ausübepreis der Warrants liegt

bei 0,65 CAD und kann ab dem 26.11.2021 ausgeübt werden. Die Warrants sind

noch an bestimmte weitere Bedinungen geknüft, sofern der Aktienkurs längere

Zeit über 0,80 CAD liegen sollte.

Durch diese Transaktion hält Eric Sprott nun etwa 9,12% des unverwässerten

Unternehmens bzw. 12,85% bei Ausübung seiner Warrants.

Unsere Umsatzschätzung basiert auf der Annahme, dass die

dynaCERT-Technologie ähnlich schnell vom Markt angenommen wird wie vormals

aerodynamische Seitenschwellerprodukte. Für unsere Bewertung haben wir nach

sieben Jahren eine Markt-durchdringungsquote von 50% angenommen, was

unserer Meinung nach ein konservatives Szenario ist. Da dynaCERT durch

Patente geschützt ist und eine sehr hohe Eintrittsbarriere hat - nicht nur

durch die Forschung und Entwicklung, sondern auch durch die notwendige

Zertifizierung - erwarten wir, dass es für andere Unternehmen kurz- und

mittelfristig äußerst schwierig ist gleichwertige Produkte anzubieten.

Wir gehen davon aus, dass dynaCERT in den kommenden Jahren erhebliche

Umsatzsteigerungen erzielt. Bis Ende 2019 wird das Unternehmen

voraussichtlich 740 Einheiten mit einem Gesamtumsatz von 4,62 Mio. CAD bei

einer Rohertragmarge von 30% generieren.

Die Umsatzprognose für das laufende Jahr 2019 wird jedoch noch nicht

ausreichen, um Gewinne zu erzielen und der Verlust wird unseres Erachtens

auf 16,67 Mio. CAD belaufen. Hintergrund dieser Investitionsphase sind

umfangreiche Forschung und Entwicklungstätigkeiten sowie behördliche

Genehmigung für den Emissionshandel, was wesentlich für die dritte Phase

der Produktentwicklung sein wird. Die Aufwendungen für Forschung und

Entwicklung liegen bei etwa 5 Millionen CAD pro Jahr. Wir gehen davon aus,

dass dieser Wert im Zuge der Vermarktungserfolge auch sukzessive ansteigen

wird. Darüber hinaus baut das Unternehmen aktuell ein globales

Vertriebsnetzwerk auf, was mit entsprechenden Kosten verbunden ist. Mit der

Finalisierung eines soliden Vertriebsnetzes sollte auch die entsprechenden

Ausgaben zurückgehen.

Das Unternehmen verfügt über ein Produktionswerk in Kanada, in dem mehr als

12.000 Einheiten pro Monat produziert werden können. Dies entspricht einer

Jahresproduktion von 144.000 Einheiten, sofern das Werk voll ausgelastet

ist. Bei einem durchschnittlichen Verkaufspreis von über 6.000 CAD könnte

das Werk bei voller Kapazität einen Jahresumsatz von rund 850 Millionen CAD

erwirtschaften. Wir prognostizieren, dass das Unternehmen in den nächsten

drei Jahren Montagewerke als Joint Venture mit lokalen Niederlassungen in

Europa, Mexiko und Asien eröffnen wird. Da es sich bei diesen Standorten

nur um Montagewerke und externe Partner für die Produktinstallation handeln

wird, sollte das Unternehmen nur vergleichsweise geringe Investitionen

benötigen, um das von uns prognostizierte Umsatzwachstum zu erreichen.

Da das Unternehmen bereits viele der wichtigsten Mitarbeiterpositionen

besetzt hat, die für die Wachstumsphase benötigten werden, ist nicht zu

erwarten, dass der Personalaufwand proportional zum Umsatz steigen wird.

dynaCERT könnte im Erfolgsfall innerhalb der nächsten 3 Jahre die

Gewinnzone erreichen und die Nettomargen sollten in den daruffolgenden

Jahren deutlich steigen.

Wir sind außerdem der Meinung, dass, sobald die Adoptionsrate für

HydraGENTM die 30-%-Marke überschritten hat, eine weitere wichtige

Einkommensquelle hinzukommt: Emissionszertifikate. Mit seinem zweiten

separaten Produkt in der Endphase dürfte dynaCERT in der Lage sein, das

Emissionszertifikatsprogramm innerhalb weniger Quartale einzuführen und

zusätzliche Einnahmen zu generieren.

Wie bereits erwähnt, existiert derzeit kein bekannter Wettbewerber auf dem

Markt, welcher Kraftstoffeinsparungen ermöglichen und gleichzeitig

Emissionszertifikate erzeugen könnte. Dieses System zur Aufteilung der

Einnahmen aus Emissionszertifikaten könnte innerhalb weniger Jahre die

Einnahmen aus dem Verkauf von HydraGEN-Geräten übersteigen. Das System wird

auch den Verkauf von HydraGEN und dessen Abhängigkeit vom Ölpreis befreien,

was eine schnelle Amortisation ermöglicht. Dieses Geschäft könnte in

Zukunft auf einen jährlichen Umsatz in Höhe von 500 bis 1 Milliarde CAD

kommen (abhängig vom CO2-Preis). Wir haben in unserem DCF-Modell diese

potenzielle Einnahmequelle aus dem Emissionszertifikatehandel aber noch

nicht berücksichtigt.

Das Unternehmen hat erfolgreich eine Reihe von Produkten entwickelt, die

als eigenständiges Ökosystem für die Transportindustrie fungieren können,

darunter Emissionsreduzierung, Kraftstoffeffizienz und eine

Flottenmanagementlösung. Darüber hinaus profitiert der Kunde zukünftig

durch das Emissionszertifikatsprogramm von einer stabilen Einnahmequelle.

Jedes Produkt allein ist einzigartig. Unseres Erachtens ist dynaCERT zum

aktuellen Zeitpunkt deutlich unterbewertet und wir haben ein neues Kursziel

in Höhe von 2,00 CAD (bisher 1,90 CAD) ermittelt und dieses leicht erhöht.

Vor dem Hintergrund des hohen Upsidepotenzials vergeben wir das Rating

Kaufen.

Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden:

http://www.more-ir.de/d/19707.pdf

Kontakt für Rückfragen

Jörg Grunwald

Vorstand

GBC AG

Halderstraße 27

86150 Augsburg

0821 / 241133 0

research@gbc-ag.de

++++++++++++++++

Offenlegung möglicher Interessenskonflikte nach § 85 WpHG und Art. 20 MAR. Beim oben analysierten Unternehmen ist folgender möglicher Interessenkonflikt gegeben: (5a,5b,11); Einen Katalog möglicher Interessenkonflikte finden Sie unter:

http://www.gbc-ag.de/de/Offenlegung

+++++++++++++++

Datum und Zeitpunkt der Fertigstellung der Studie: 03.12.2019 (13:45 Uhr)

Datum und Zeitpunkt der ersten Weitergabe der Studie: 09.12.2019 (09:30 Uhr)

Gültigkeit des Kursziels: bis max. 31.12.2020

-------------------übermittelt durch die EQS Group AG.-------------------

Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw.

Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung

oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte.

°