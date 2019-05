Original-Research: curasan AG (von Montega AG): Halten

^

Original-Research: curasan AG - von Montega AG

Einstufung von Montega AG zu curasan AG

Unternehmen: curasan AG

ISIN: DE0005494538

Anlass der Studie: Update

Empfehlung: Halten

seit: 24.05.2019

Kursziel: 0,50

Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten

Letzte Ratingänderung: -

Analyst: Henrik Markmann

Q1-Zahlen deuten Rückkehr auf den Wachstumspfad an

curasan hat gestern Q1-Zahlen veröffentlicht und die Jahresziele bestätigt.





Darüber hinaus wurden bereits Anfang Mai Neuigkeiten zur Ausgabe der

Wandelschuldverschreibung 2019/2024 bekanntgegeben.

[Tabelle]

Umsatz erholt sich in Q1 nach schwacher Entwicklung im Vorjahr deutlich:

Die heute veröffentlichten Q1-Zahlen deuten im Vergleich zur schwachen

Entwicklung in 2018 bereits eine Rückkehr auf den Wachstumspfad an. Die

Nettoerlöse stiegen demnach um 10,5% auf 1,7 Mio. Euro, nachdem der Umsatz

im abgelaufenen Geschäftsjahr mit 14% spürbar zurückgegangen war. Deutlich

besser als im Vorjahr entwickelten sich nun die Region Naher Osten (+122,5%

vs. -55,6% in FY 2018) sowie Europa (+12,6% vs. -14,8% in 2018).

Auch in der Fokusregion USA ist eine positive Entwicklung erkennbar (+7,9%

vs. -11,1% in 2018). Der ebenfalls wichtige asiatische Markt zeigte als

einziger in Q1 eine negative Tendenz. Hier konnte ein im letzten Jahr

generierter außerordentlicher Umsatz in Vietnam nicht kompensiert werden.

Allerdings bestehen mit asiatischen Partnern für das Geschäftsjahr 2019

noch zahlreiche Abnahmeverpflichtungen, sodass die in Q1 fehlenden Erlöse

in den nächsten Monaten aufgeholt werden sollten.

Ertragslage durch Einmaleffekte belastet: Das EBITDA verschlechterte sich

in Q1 deutlich um 43,1% auf -0,7 Mio. Euro. Aufgrund geringerer

Abschreibungen im Vergleich zum Vorjahr ging das EBIT nur um -17,1% auf

-0,8 Mio. Euro zurück. Das schwächere Ergebnisniveau ist vor allem auf

Einmaleffekte u.a. aufgrund erhöhter Aufwendungen für die außerordentliche

Hauptversammlung sowie die Vorbereitung und Ausgabe der

Wandelschuldverschreibung belastet. Die liquiden Mittel reduzierten sich

per Ende Q1 deutlich auf 0,3 Mio. Euro (31.12.2018: 0,5 Mio. Euro).

Allerdings hat sich die zuletzt angespannte Liquiditätslage durch die

inzwischen ausgegebene Wandelschuldverschreibung 2019/2024 spürbar

entspannt.

Refinanzierung des Unternehmens scheint gesichert: Bereits Anfang Mai hat

curasan verkündet, dass von der Wandelanleihe 2019/2024

Teilschuldverschreibungen i.H.v. 1,9 Mio. Euro platziert wurden. Die

Verzinsung beläuft sich auf 5,0% p.a. und ist für den 2-jährigen Zeitraum

von 2019 bis 2021 erst per Ende April 2021 fällig, sodass curasan zu Beginn

keine erhöhten Finanzierungskosten bedienen muss. Die

Teilschuldverschreibungen können zu einem Wandlungspreis von 1,05 Euro

zwischen dem 22. Mai 2019 und dem 08. April 2024 in neue Aktien gewandelt

werden.

Darüber hinaus sicherte die Donau Invest Beteiligungsges. m.b.H. (derzeit

mit 10,8% am Grundkapital beteiligt) aufgrund der nur teilweise erfolgten

Platzierung der Wandelanleihe eine weitere Liquiditätszufuhr zur Sicherung

der Fortführung der Geschäftstätigkeit zu. Sämtliche nicht von Aktionären

bezogenen Aktien, die im Rahmen einer noch zu beschließenden

Bezugsrechtskapitalerhöhung angeboten werden sollen, wird die Donau Invest

Beteiligungsges. m.b.H. in Höhe von mindestens 3,1 Mio. Euro zeichnen.

Diese Finanzierungszusage ist befristet bis zum 15. September 2019 und

unterliegt der Erfüllung verschiedener Bedingungen. Einerseits muss auf der

kommenden HV beschlossen werden, dass das Grundkapital im Verhältnis 3:1

herabgesetzt wird. Zudem fordert die Donau Invest Beteiligungsges. m.b.H.,

dass der CEO sein Vorstandsmandat auf Verlangen auch bereits vor Ablauf

seiner derzeit bis zum 30. September 2019 befristeten Amtszeit niederlegt.

Ein geeigneter Nachfolger wird derzeit bereits gesucht. Darüber hinaus soll

der Vorstand entschädigungslos auf alle ihm gewährten Optionen zum Bezug

von Aktien der Gesellschaft sowie auf seine Forderungen auf Bonuszahlungen

i.H.v. rund 47.000 Euro verzichten. Als dritte Bedingung verlangt die Donau

Invest Beteiligungsges. m.b.H., dass eines der beiden

Aufsichtsratsmitglieder (Herr Dr. Detlef Wilke oder Herr Dr. Thomas Kahn)

sein Amt niederlegt. Wir gehen auch nach Rücksprache mit dem CEO davon aus,

dass alle Forderungen erfüllt werden und damit die Refinanzierung und der

Fortbestand der Gesellschaft gesichert ist.

Ausblick für 2019 signalisiert Wachstum: Die Entwicklung in den ersten

Monaten des laufenden Geschäftsjahres deutet u.E. einen Aufwärtstrend und

eine Rückkehr auf den Wachstumspfad auf Umsatzebene an. Ergebnisseitig

dürfte sich in den nächsten Quartalen eine erhöhte Kostendisziplin

bemerkbar machen. curasan hat bereits umfangreiche Maßnahmen eingeleitet

und umgesetzt. Aufgrund der einerseits erfreulichen Umsatzentwicklung in Q1

sowie andererseits der noch erhöhten Kostenbasis durch u.a. Einmaleffekte

erwartet der Vorstand unverändert einen Nettoumsatz zwischen 6,2 und 7,0

Mio. Euro sowie ein EBITDA in der Bandbreite von -3,2 bis -2,8 Mio. Euro.

Wir haben unsere kurz- und mittelfristigen Prognosen in Folge des

erfreulichen Wachstums in Q1, der Einmalbelastungen sowie der angestoßenen

Sparmaßnahmen angepasst.

Fazit: Aufgrund der Finanzierungszusage sowie der sich aufhellenden

operativen Entwicklung scheint eine Rückkehr auf den Wachstumspfad ab 2019

möglich zu sein. Trotz eines Upsides von deutlich über 10% bestätigen wir

aufgrund der noch bestehenden Restrisiken hinsichtlich der

Finanzierungslage die Halten-Empfehlung mit unverändertem Kursziel von 0,50

Euro.

+++ Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss

bestimmter Börsengeschäfte. Bitte lesen Sie unseren RISIKOHINWEIS /

HAFTUNGSAUSSCHLUSS unter http://www.montega.de +++

°