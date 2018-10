Original-Research: curasan AG (von Montega AG): Halten

^

Original-Research: curasan AG - von Montega AG

Einstufung von Montega AG zu curasan AG

Unternehmen: curasan AG

ISIN: DE0005494538

Anlass der Studie: Update

Empfehlung: Halten

seit: 25.10.2018

Kursziel: 0,65

Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten

Letzte Ratingänderung: -

Analyst: Henrik Markmann

Enttäuschende Entwicklung in Q3 - Jahresziele deutlich reduziert

curasan hat am Montag nach Börsenschluss über eine sehr enttäuschende

Entwicklung in Q3 berichtet und daraufhin die Guidance deutlich gesenkt.





Umsatzrückgang in Q3 um 24,5%: Der Vorstand erwartet nach vorläufigen

Berechnungen für den Zeitraum bis Ende September Erlöse i.H.v. nur 4,4 Mio.

Euro. Dies impliziert für Q3 ein Umsatzniveau von ca. 1,0 Mio. Euro, was

signifikant unter Vorjahr liegt (-24,5% yoy). Begründet wird diese

Entwicklung durch die sich stärker als erwartet auswirkenden operativen

Probleme in den Regionen Naher Osten, Asien sowie den USA.

Die Region Naher Osten leidet nach wie vor unter schwierigen

wirtschaftlichen und politischen Rahmenbedingungen. Wir gehen daher davon

aus, dass die Umsätze in Ländern wie der Türkei in Q3 weggebrochen sind. In

der Region Asien deutet sich für die Markteinführung von CERASORB im

Dentalbereich ein langsamerer Verlauf an. Aufgrund von Verzögerungen bei

der Produktschulung können für Q4 geplante Umsätze nun erst im nächsten

Jahr realisiert werden, sodass auch hier eine insgesamt enttäuschende

Entwicklung in H2 erwartet wird. Auch in den USA zeichnet sich eine

schwächere Umsatzentwicklung ab, da laut Vorstand die Produkteinführung im

Orthopädiebereich schwieriger ist als erwartet.

Maßnahmenkatalog soll Cashburn reduzieren: Da curasan für 2019 wieder eine

Rückkehr auf den Wachstumspfad und eine signifikante Ergebnisverbesserung

anstrebt, wird nun ein Maßnahmenkatalog zur Kostensenkung aufgelegt. Dieser

beinhaltet u.a. Zentralisierungsmaßnahmen sowie reduzierte Marketing- und

Vertriebsbudgets. Durch die Kapitalerhöhungen im Juli (Emissionserlös: 1,2

Mio. Euro) sowie Oktober (Emissionserlös: 1,7 Mio. Euro) dürften die

liquiden Mittel auf ca. 2,5 Mio. Euro gestiegen sein (30.06.: 0,5 Mio.

Euro). Der CEO geht daher davon aus, dass die Gesellschaft bis zur HV im

Mai 2019 durchfinanziert ist. Da die liquiden Mittel jedoch nicht zur

Wachstumsfinanzierung bis zum Break-Even ausreichen, hat curasan für die

nächsten Monate bereits eine Bezugsrechts-Kapitalerhöhung von bis zu 5,0

Mio. Euro angekündigt. Der jüngste Kurssturz könnte allerdings eine

zeitnahe Platzierung deutlich erschweren.

Prognosen signifikant nach unten korrigiert: Aufgrund der enttäuschenden

Entwicklung in Q3 erwartet der Vorstand für 2018 nur noch einen Umsatz auf

Vorjahresniveau zwischen 6,5 und 7,0 Mio. Euro (zuvor: 8,4 bis 8,7 Mio.

Euro) sowie ein EBITDA von -3,2 bis -3,6 Mio. Euro (zuvor: -1,0 bis -1,4

Mio. Euro). Da dieser schwache operative Verlauf in unseren Gesprächen mit

dem Management vor nur einem Monat noch nicht erkennbar war, haben wir die

Prognosen aufgrund mangelnder Visibilität nun deutlich reduziert.

Fazit: Die drastische Gewinnwarnung zeigt, dass curasan die erfreuliche

operative Entwicklung im zweiten Quartal nicht aufrechterhalten konnte.

Somit wird auch 2018 erneut ein Übergangsjahr ohne Wachstum sein. In den

nächsten Monaten sind spürbare operative Verbesserungen in den wichtigen

Regionen Asien und USA notwendig. Nach Anpassung unserer Prognosen

reduzieren wir unser Kursziel auf 0,65 Euro (zuvor: 1,10 Euro) und senken

das Rating auf 'Halten'.

°