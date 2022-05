Original-Research: clearvise AG (von First Berlin Equity Research GmbH): Buy

^

Original-Research: clearvise AG - von First Berlin Equity Research GmbH

Einstufung von First Berlin Equity Research GmbH zu clearvise AG

Unternehmen: clearvise AG

ISIN: DE000A1EWXA4

Anlass der Studie: Update

Empfehlung: Buy

seit: 06.05.2022

Kursziel: 3,80 Euro

Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten

Letzte Ratingänderung: 12.04.2021: Hochstufung von Hinzufügen auf Kaufen

Analyst: Dr. Karsten von Blumenthal

First Berlin Equity Research hat ein Research Update zu clearvise AG (ISIN:

DE000A1EWXA4) veröffentlicht. Analyst Dr. Karsten von Blumenthal bestätigt

seine BUY-Empfehlung und senkt das Kursziel von EUR 4,00 auf EUR 3,80.

Zusammenfassung:

clearvise hat vorläufige Zahlen für 2021 berichtet, die über der Guidance

und unseren Schätzungen lagen. Dank hoher Strompreise insbesondere im

Dezember 2021 erzielte das Unternehmen einen Jahresumsatz von EUR32,9 Mio.,

was die Guidance (EUR31,1 Mio. - EUR31,4 Mio.) um 5% übertraf. Entsprechend lag

auch das EBITDA mit EUR21,9 Mio. über dem oberen Rand der EBITDA-Guidance von

EUR20,5 Mio. und 8% über unserer Prognose. Neben diesem erfreulichen Ausklang

eines ansonsten windschwachen Jahres setzte clearvise im ersten Quartal

2022 mit einer 30%igen Umsatzsteigerung J/J auf EUR11,6 Mio. ein

Ausrufungszeichen. Wir gehen davon aus, dass clearvise angesichts weiterhin

hoher Strompreise und durch die Expansion des Portfolios ihr Umsatzwachstum

sogar noch weiter steigern wird (FB 2022E: +36% J/J). Der deutliche Anstieg

der Renditen für risikolose Anleihen (10jährige Bundesanleihe rentiert

gegenwärtig bei 1,0%) führt zu einer leichten Erhöhung unserer

WACC-Schätzung auf 4,3% und damit zu einer Senkung unseres Kursziels von

EUR4,00 auf EUR3,80. Angesichts regulatorischer Verbesserungen (Osterpaket der

Bundesregierung!) und sehr hoher Strompreise sehen wir die clearvise-Aktie

weiterhin als klaren Kauf an. Kurspotenzial >50%.

First Berlin Equity Research has published a research update on clearvise

AG (ISIN: DE000A1EWXA4). Analyst Dr. Karsten von Blumenthal reiterated his

BUY rating and decreased the price target from EUR 4.00 to EUR 3.80.

Abstract:

clearvise has reported preliminary 2021 figures which were above guidance

and our forecasts. Thanks to high electricity prices, especially in

December 2021, the company achieved annual revenue of EUR32.9m, which

exceeded guidance (EUR31.1m - EUR31.4m) by 5%. Accordingly, EBITDA of EUR21.9m

was also above the upper end of the EBITDA guidance of EUR20.5m and 8% higher

than our forecast. In addition to this pleasing end to an otherwise weak

wind year, clearvise delivered a stellar 30% y/y revenue increase to EUR11.6m

in the first quarter of 2022. We expect clearvise to increase its revenue

growth even further (FB 2022E: +36% y/y) in view of continued high

electricity prices and through the expansion of the portfolio. The

significant increase in yields on risk-free bonds (10-year federal bond

currently yields 1.0%) leads to a slight increase in our WACC estimate to

4.3% and thus to a lowering of our price target from EUR4.00 to EUR3.80. In

view of regulatory improvements (Easter package of the German federal

government!) and very high electricity prices, we continue to see the

clearvise share as a clear Buy. Price potential >50%.

