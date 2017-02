Original-Research: bmp Holding AG (von Montega AG): Kaufen

Original-Research: bmp Holding AG - von Montega AG

Einstufung von Montega AG zu bmp Holding AG

Unternehmen: bmp Holding AG ISIN: DE0003304200

Anlass der Studie: Update Empfehlung: Kaufen seit: 09.02.2017 Kursziel: 0,80 Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten Letzte Ratingänderung: - Analyst: Alexander Braun

Umsatzentwicklung bleibt hinter den Erwartungen zurück - Ausblick für 2017 verspricht deutliche Ergebnisverbesserung

bmp hat gestern vorläufige Zahlen des abgelaufenen Geschäftsjahres 2016 vorgelegt.



Diese blieben umsatzseitig mit 14,4 Mio. Euro hinter unserer vorsichtigen Prognose zurück. Die Guidance (15 Mio. Euro) wurde ebenfalls nicht erreicht. Das Ergebnis vor Sondereffekten soll sich in der avisierten Spanne von -1 bis -2 Mio. Euro bewegen. Die endgültigen Ertragszahlen hängen noch vom Bewertungsergebnis des VC-Portfolios ab. bmp hatte bereits im Januar angekündigt, hier Abschreibungen vorzunehmen.

Im Rahmen der Veröffentlichung hat sich das Unternehmen zum laufenden Geschäftsjahr geäußert. In 2017 rechnet der Vorstand mit einem Umsatzwachstum von 25% und dem Erreichen der Profitabilität auf Ebene der Töchter. Dies entspricht weitestgehend unseren Prognosen. Neben dem Wachstum bei sleepz und Matratzen Union sehen wir eine deutliche Verbesserung der Ertragslage bei Grafenfels als Treiber dieser Entwicklung. Die Gesellschaft dürfte 2016 bedingt durch Anlaufkosten in Verbindung mit einer niedrigen Erlösbasis einen Verlust im hohen sechsstelligen Bereich ausgewiesen haben.

Entwicklung Q4: Im sonst traditionell starken Schlussquartal hat bmp Erlöse in Höhe von 3,5 Mio. Euro erzielt und damit die eigene Prognose (Umsatz rund 4 Mio. Euro) nicht erreicht. Wir hatten in unserer letzten Veröffentlichung auf den intensiven Wettbewerb hingewiesen und sehen uns in Anbetracht der soliden Ertragslage (laut bmp sollen sowohl Matratzen Union als auch sleepz in Q4 profitabel gewesen sein) in unserer Annahme bestätigt, dass bmp eine Wachstumsverlangsamung zu Gunsten der Profitabilität in Kauf genommen hat.

Außerordentliche HV: bmp plant eine Kapitalherabsetzung durch Zusammenlegung der Aktien im Verhältnis 3:1. Nach Eintragung dieser Maßnahme soll eine Kapitalerhöhung im Umfang von ca. 10% durchgeführt werden. Ferner prüft die Gesellschaft eine Bezugsrecht-Kapitalerhöhung im weiteren Jahresverlauf. Durch diese Maßnahmen soll die Gesellschaft mit ausreichend Mitteln ausgestattet werden, um Akquisitionsmöglichkeiten zu nutzen und das künftige Wachstum zu finanzieren.

Fazit: Die ursprünglichen Wachstumsziele haben sich als zu ambitioniert herausgestellt. Auch die Abwertung des VC-Portfolios belastet das Sentiment. Der Erfolg bei der Platzierung der Kapitalmaßnahmen wird davon abhängen, inwieweit bmp die prognostizierte Ergebnisverbesserung im laufenden Geschäftsjahr gelingt. Wir haben unsere Prognosen leicht reduziert. Das Kursziel, das sich aus dem DCF-basierten Wert des operativen Geschäfts und dem Buchwert des VC-Portfolios ermittelt, liegt bei 0,80 Euro. Das Rating lautet daher Kaufen.

