Original-Research: bmp Holding AG (von Montega AG): Kaufen

Unternehmen: bmp Holding AG ISIN: DE0003304200

Anlass der Studie: Update Empfehlung: Kaufen seit: 20.01.2017 Kursziel: 0,80 Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten Letzte Ratingänderung: - Analyst: Alexander Braun

Verlust von mehr als der Hälfte des Grundkapitals erwartet

bmp hat gestern bekannt gegeben, dass ein Verlust von mehr als der Hälfte des Grundkapitals erwartet wird.



Der wesentliche Grund ist Unternehmensangaben zufolge der Abschreibungsbedarf auf VC-Minderheitsbeteiligungen. Wir gehen davon aus, dass es sich hierbei um eine der drei wertmäßig größten Beteiligungen handelt (Retresco, dailyme oder castaclip).

Meldung kommt überraschend: Per Ende September 2016 verfügte bmp noch über ein Eigenkapital in Höhe von 13 Mio. Euro. Die Eigenkapitalquote lag bei 57%. Insofern überrascht die gestrige Ankündigung. Allerdings dürfte das nach HGB ausgewiesene Eigenkapital vom IFRS-Wert abweichen, da nach HGB Hochschreibungen im Rahmen von Finanzierungsrunden nicht berücksichtigt werden. Finden Verkäufe zum IFRS-Buchwert statt, würde dies entsprechend in der HGB-Bilanz einen Buchgewinn auslösen.

Kapitalmaßnahme geplant: Tritt ein Verlust von mehr als der Hälfte des Grundkapitals ein, ist das Unternehmen nach §92 Abs. 1 AktG verpflichtet, dies umgehend anzuzeigen und eine außerordentliche Hauptversammlung einzuberufen. Wir gehen davon aus, dass bmp eine Kapitalherabsetzung im Verhältnis 2:1 vornehmen wird und im Anschluss eine Kapitalmaßnahme durchführt. In Anbetracht des guten Verhältnisses zu den Großaktionären rechnen wir mit einem erfolgreichen Abschluss.

Wettbewerb weiter intensiv: Die Wettbewerbslage dürfte sich auch in Q4 nicht wesentlich verändert haben. Derzeit sind internationale Matratzeneigenmarken wie Casper und emma mit großen Marketingbudgets aktiv und erschweren die Neukundenakquise. Da bmp den Fokus auf profitables Wachstum legt, gehen wir davon aus, dass der Umsatz in 2016 leicht unterhalb der Guidance von 15 Mio. Euro liegen wird.

Prognosen überarbeitet: Wir haben die Umsatzschätzung 2016 nochmals leicht reduziert und eine Abschreibung von 1,5 Mio. Euro unterstellt. Der Buchwert des VC-Portfolios dürfte per Ende 2016 bei ca. 9,0 Mio. Euro liegen. Daraus ermittelt sich ein neuer Unternehmenswert von 16,7 Mio. Euro bzw. 0,80 Euro je Aktie.

Fazit: bmp bewegt sich auf einem zunehmend wettbewerbsintensiven Markt. Aufgrund der Skalierung und einer forcierten Kostendisziplin gehen wir aber davon aus, dass bmp 2017 eine deutliche Ergebnisverbesserung gelingt. Das Kursziel sinkt durch die Abschreibung auf den Buchwert des VC-Portfolios auf 0,80 Euro (zuvor: 1,00 Euro). Das Rating lautet Kaufen.

