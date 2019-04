Original-Research: aventron AG (von First Berlin Equity Research GmbH): Buy

^

Original-Research: aventron AG - von First Berlin Equity Research GmbH

Einstufung von First Berlin Equity Research GmbH zu aventron AG

Unternehmen: aventron AG

ISIN: CH0023777235

Anlass der Studie: Update

Empfehlung: Buy

seit: 01.04.2019

Kursziel: 13,50 Schweizer Franken

Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten

Letzte Ratingänderung: -

Analyst: Dr. Karsten von Blumenthal

First Berlin Equity Research hat ein Research Update zu aventron AG (ISIN:

CH0023777235) veröffentlicht.



Analyst Dr Karsten von Blumenthal bestätigt

seine BUY-Empfehlung und bestätigt sein Kursziel von CHF 13,50.

Zusammenfassung:

aventron hat endgültige Zahlen für 2018 vorgelegt, die den vorläufigen

entsprechen. Ein Umsatzsprung von 19% J/J bei annähernd gleich hoher

EBIT-Marge wie im Vorjahr (30,7% versus 31,0%) belegt aventrons

Wachstumsstärke und Profitabilität. Trotz der Verwässerung durch die

Kapitalerhöhung stieg der Gewinn pro Aktie um 8% auf CHF 0,27. Der

Verwaltungsrat schlägt eine um 9% erhöhte Dividende von CHF 0,25 vor. Für

2019 erwartet das Management einen Umsatz von ca. CHF 102 Mio. bei einer

EBIT-Marge von über 30%. Ein aktualisiertes DCF-Modell ergibt weiterhin ein

Kursziel von CHF 13,50. Trotz gestiegener Profitabilität und deutlich

vergrößertem Grünstromportfolio war der Aktienkurs rückläufig. Wir halten

diesen Rückgang für fundamental nicht gerechtfertigt und empfehlen die

Aktie weiterhin zum Kauf.

First Berlin Equity Research has published a research update on aventron AG

(ISIN: CH0023777235). Analyst Dr Karsten von Blumenthal reiterated his BUY

rating and maintained his CHF 13.50 price target.

Abstract:

aventron has reported final 2018 figures which matched the preliminary

numbers. A leap in sales of 19% y/y at almost the same EBIT margin as in

the previous year (30.7% versus 31.0%) demonstrates aventron's profitable

growth. Despite the dilution resulting from the capital increase, earnings

per share increased by 8% to CHF 0.27. The administrative board proposes a

9% higher dividend of CHF 0.25. For 2019, management expects sales of

approx. CHF 102m at an EBIT margin of over 30%. An updated DCF model still

yields a price target of CHF 13.50. Despite increased profitability and a

significantly increased green power portfolio the share price has declined.

We believe that this decline is fundamentally unjustified and confirm our

Buy recommendation.

