Original-Research: aventron AG (von First Berlin Equity Research GmbH): Buy

Original-Research: aventron AG - von First Berlin Equity Research GmbH

Einstufung von First Berlin Equity Research GmbH zu aventron AG

Unternehmen: aventron AG

ISIN: CH0023777235

Anlass der Studie: Update

Empfehlung: Buy

seit: 18.09.2018

Kursziel: 13,50 Schweizer Franken

Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten

Letzte Ratingänderung: -

Analyst: Dr. Karsten von Blumenthal

First Berlin Equity Research hat ein Research Update zu aventron AG (ISIN:

CH0023777235) veröffentlicht. Analyst Dr Karsten von Blumenthal bestätigt

seine BUY-Empfehlung und erhöht das Kursziel von CHF 13,00 auf CHF 13,50.

Zusammenfassung:

aventrons endgültige H1-Zahlen bestätigen die vorläufigen Zahlen.



Umsatz

und EBIT wuchsen um 26% J/J. Der Nettogewinn verdoppelte sich auf CHF 6,4

Mio. Nach den sehr starken H1-Zahlen hat das Unternehmen die Guidance für

das laufende Jahr beim Umsatz auf CHF 90 Mio. (bisher: CHF 85 Mio.) erhöht

und geht weiter von einer EBIT-Marge von 30% aus. Wir erhöhen erneut unsere

Schätzungen. Ein aktualisiertes DCF-Modell ergibt ein neues Kursziel von

CHF 13,50 (bisher: CHF 13,00). Wir bekräftigen unsere Kaufempfehlung.

