Original-Research: aventron AG (von First Berlin Equity Research GmbH): Buy

Original-Research: aventron AG - von First Berlin Equity Research GmbH

Einstufung von First Berlin Equity Research GmbH zu aventron AG

Unternehmen: aventron AG

ISIN: CH0023777235

Anlass der Studie: Update

Empfehlung: Buy

seit: 08.08.2018

Kursziel: 13,00 Schweizer Franken

Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten

Letzte Ratingänderung: -

Analyst: Dr. Karsten von Blumenthal

First Berlin Equity Research hat ein Research Update zu aventron AG (ISIN:

CH0023777235) veröffentlicht.



Analyst Dr Karsten von Blumenthal bestätigt

seine BUY-Empfehlung und bestätigt sein Kursziel von CHF 13,00.

Zusammenfassung:

aventron hat eine Kapitalerhöhung im Volumen von CHF 94,3 Mio. (9,6 Mio.

Aktien zum Ausgabepreis von CHF 9,80) durchgeführt. Für ca. 6 Mio. Aktien

erhielt aventron Sacheinlagen (Wind- und Solarkraftwerke) des Großaktionärs

EBM. Durch die Platzierung weiterer 3,6 Mio. Aktien warb das Unternehmen

Barmittel in Höhe von CHF 35,4 Mio. ein. Die Kapitalerhöhung dient der

Finanzierung des weiteren Wachstums. Nachdem das für 2020 anvisierte

Kapazitätsziel von 500 MW bereits in 2019 erreicht werden dürfte, plant das

Management das nächste mittelfristige Expansionsziel: Bis 2030 will

aventron ein Grünstromportfolio mit einer Gesamtkapazität von 1.000 MW

aufbauen und damit 2.200 GWh Strom produzieren. Angesichts des

ausgezeichneten Track Records des Managements bei der sehr erfolgreichen

Expansion des Grünstromportfolios in den letzten Jahren (inklusive

umfangreicher Kapitalerhöhungen) haben wir großes Vertrauen in die

mittelfristige Unternehmensstrategie. Wir haben die Kapitalerhöhung und die

Expansion auf 1.000 MW in unser Prognosemodell eingearbeitet und die

Schätzungen entsprechend erhöht. Die Aktie bleibt attraktiv bewertet und

bietet ein Kurspotenzial von 37% auf unser unverändertes Kursziel von CHF

13,00. Wir bekräftigen unsere Kaufempfehlung.

First Berlin Equity Research has published a research update on aventron AG

(ISIN: CH0023777235). Analyst Dr Karsten von Blumenthal reiterated his BUY

rating and maintained his CHF 13.00 price target.

Abstract:

aventron has increased its equity by CHF 94.3m (9.6m shares at an issuing

price of CHF 9.80). For ca. 6m shares aventron has received contributions

in kind (wind and solar power assets) from its major shareholder EBM. From

the placement of a further 3.6m shares aventron has received proceeds of

CHF 35.4m. With the capital increase the company will finance future

growth. As the 500 MW capacity target aimed for by 2020 looks set to be

reached in 2019 management plans the next medium-term expansion target: By

2030 aventron wants to build-up a green power portfolio with a total

capacity of 1,000 MW and a power production of 2,200 GWh. Given

management's excellent track record regarding the successful expansion of

the portfolio in recent years including large capital increases our

confidence in the expansion strategy is high. We have accounted for the

capital increase and the expansion to 1,000 MW in our model and increased

our medium-term estimates accordingly. The share remains attractively

valued und offers upside potential of 37% on our unchanged price target of

CHF 13.00. We maintain our Buy recommendation.

Bezüglich der Pflichtangaben gem. §34b WpHG und des Haftungsausschlusses

siehe http://firstberlin.com/imprint/ oder die vollständige Analyse.

Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden:

http://www.more-ir.de/d/16761.pdf

°