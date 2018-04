Original-Research: aventron AG (von First Berlin Equity Research GmbH): Buy

^

Original-Research: aventron AG - von First Berlin Equity Research GmbH

Einstufung von First Berlin Equity Research GmbH zu aventron AG

Unternehmen: aventron AG

ISIN: CH0023777235

Anlass der Studie: Update

Empfehlung: Buy

seit: 09.04.2018

Kursziel: 13,00 Schweizer Franken

Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten

Letzte Ratingänderung: -

Analyst: Dr. Karsten von Blumenthal

First Berlin Equity Research hat ein Research Update zu aventron AG (ISIN:

CH0023777235) veröffentlicht.



Analyst Dr Karsten von Blumenthal bestätigt

seine BUY-Empfehlung und bestätigt sein Kursziel von CHF 13,00.

Zusammenfassung:

aventrons endgültige 2017-Zahlen entsprechen weitgehend den vorläufig

gemeldeten. Der Umsatz wuchs um 59% auf CHF 77,1 Mio. und das EBIT stieg

überproportional um 74% auf CHF 23,9 Mio. Die EBIT-Marge kletterte von

28,4% auf 31,0%. Dank niedrigerer Steuern und Minderheitenanteile lag das

Nettoergebnis deutlich über unserer Schätzung und betrug CHF 8,3 Mio. (FBe:

CHF 6,1 Mio.) nach CHF 3,0 Mio. in 2016 (+181%). Der Gewinn pro Aktie

erhöhte sich von CHF 0,12 auf CHF 0,25. Das Management schlägt eine um 9,5%

erhöhte Dividende von CHF 0,23 vor. Dies entspricht einer Dividendenrendite

von 2,3%. Für 2018 plant aventron einen Umsatz von ca. CHF 85 Mio. bei

einer EBIT-Marge von ca. 30%. Nachdem das für 2020 anvisierte

Kapazitätsziel von 500 MW bereits in 2019 erreicht werden dürfte, plant das

Management das nächste mittelfristige Expansionsziel: Bis 2030 will

aventron ein Grünstromportfolio mit einer Gesamtkapazität von 1.000 MW

aufbauen und damit 2.200 GWh Strom produzieren. Als erster Schritt ist dazu

in diesem Jahr eine Kapitalerhöhung von maximal CHF 147 Mio. geplant. Der

Ausgabepreis liegt bei CHF 9,80. Die Maßnahme würde die Aktienzahl von

gegenwärtig 34,1 Mio. um maximal 15 Mio. auf maximal 49,1 Mio. erhöhen.

Nach den überzeugenden endgültigen Zahlen für 2017 und der klaren Guidance

für 2018E erhöhen wir unsere Schätzungen, die das neue Expansionsziel noch

nicht berücksichtigen. Ein aktualisiertes DCF-Modell ergibt weiterhin ein

Kursziel von CHF 13,00. Wir bekräftigen unsere Kaufempfehlung.

First Berlin Equity Research has published a research update on aventron AG

(ISIN: CH0023777235). Analyst Dr Karsten von Blumenthal reiterated his BUY

rating and maintained his CHF 13.00 price target.

Abstract:

aventron's final 2017 figures largely correspond to preliminary reported

numbers. Sales grew by 59% y/y to CHF 77.1m and EBIT rose by 74% y/y to CHF

23.9m. The EBIT margin climbed from 28.4% to 31.0%. Thanks to lower taxes

and minority interests, the net result was significantly above our estimate

and amounted to CHF 8.3m (FBe: CHF 6.1m) versus CHF 3.0m in 2016 (+ 181%).

Earnings per share grew from CHF 0.12 to CHF 0.25. The management proposes

a 9.5% increased dividend of CHF 0.23. This corresponds to a dividend yield

of 2.3%. For 2018, aventron is guiding towards sales of approx. CHF 85m

with an EBIT margin of ca. 30%. Since the targeted 2020 capacity target of

500 MW will likely be reached already in 2019, management is planning the

next medium-term expansion target. By 2030, aventron plans to expand its

green power portfolio to a total capacity of 1,000 MW, thus producing 2,200

GWh of electricity. As a first step, a capital increase of up to CHF 147m

is planned for this year. The issue price is CHF 9.80. The measure would

increase the number of shares from the current 34.1m by a maximum of 15m to

49.1m. After the convincing final figures for 2017 and the clear guidance

for 2018E, we are increasing our estimates, which do not yet consider the

new expansion target. An updated DCF model still yields a price target of

CHF 13.00. We confirm our Buy recommendation.

Bezüglich der Pflichtangaben gem. §34b WpHG und des Haftungsausschlusses

siehe http://firstberlin.com/imprint/ oder die vollständige Analyse.

Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden:

http://www.more-ir.de/d/16305.pdf

Kontakt für Rückfragen

First Berlin Equity Research GmbH

Herr Gaurav Tiwari

Tel.: +49 (0)30 809 39 686

web: www.firstberlin.com

E-Mail: g.tiwari@firstberlin.com

-------------------übermittelt durch die EQS Group AG.-------------------

Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw.

Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung

oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte.

°