Original-Research: ad pepper media International N.V. (von Montega AG): Kaufen

Höhere Kostenbasis drückt Ergebnis im Schlussquartal

ad pepper hat heute Morgen vorläufige Zahlen zum Geschäftsjahr 2016 bekannt gegeben. Wesentliche Kenngrößen können der nachfolgenden Tabelle entnommen werden.

Umsatz: In Q4 betrug der Umsatz 19,3 Mio. Euro (+2,5%). Im Gesamtjahr erzielte ad pepper damit die höchsten Erlöse in der Firmengeschichte (61,2 Mio. Euro), die unsere Erwartung weitestgehend erfüllten (MONe: 61,9 Mio. Euro). Webgains als größtes Segment im Konzern leistete einen Umsatzbeitrag i.H.v. 43,9 Mio. Euro (+7,4%). Das Segment zeigte jedoch in H2 einen deutlichen Verlust an Momentum (währungs-bereinigtes Wachstum: 23% in H1 vs. 13% in H2). Durch die Pfundabwertung infolge der Brexit-Entscheidung ging der Segmentumsatz im Schlussquartal sogar erstmalig in Euro moderat auf 14,0 Mio. Euro zurück (Q4/15: 14,6 Mio. Euro). Die auf Such-maschinenmarketing fokussierte Agentur ad agents konnte dagegen in Q4 erneut deutlich zweistellig wachsen (+22%) und erzielte mit 12,0 Mio. Euro einen Umsatz-Rekordwert.

Ergebnis: Bei einem Bruttoergebnis von 4,6 Mio. Euro in Q4 und zuvor im Jahresverlauf weitestgehend konstanten OPEX (rd. 3,5 Mio. Euro pro Quartal) werten wir das erzielte EBIT (0,4 Mio. Euro) als enttäuschend. Die OPEX betrugen in Q4 4,2 Mio. Euro und lagen damit signifikant über unserer Erwartung (MONe: 3,8 Mio. Euro). Teilweise ist dies durch Abfindungszahlungen an ehemalige Vorstandsmitglieder von Webgains begründbar (MONe: 0,2 Mio. Euro), jedoch deutet der Kostenanstieg ebenfalls auf einen regulären Personalaufbau in London hin. Das Segment-EBITDA bei Webgains ist in Q4 deutlich gefallen (von 0,9 Mio. um etwa 0,5 Mio. Euro) und auf Nachfrage beim Management wurde bestätigt, dass es bei der Tochtergesellschaft teilweise zu Neueinstellungen im Entwicklungsbereich gekommen ist. Wir gehen aus diesem Grund davon aus, dass das OPEX-Niveau auf Konzernebene künftig zwischen 3,7 und 3,8 Mio. Euro liegen und entsprechend eine negative Auswirkung auf die kurzfristige Skalierbarkeit haben wird. Entsprechend haben wir unsere Ergebnisprognosen für 2017 ff. reduziert.

Fazit: Bei den erzielten Werten für Umsatz und Bruttoergebnis, wäre in Q4 ohne den Kostenanstieg ein deutlich besseres Ergebnis möglich gewesen. Da die gestiegenen Aufwendungen nicht alleinig durch Einmaleffekte erklärbar sind und zu einem nachhaltig höheren OPEX-Niveau führen dürften, haben wir das Kursziel bei gesenkten Prognosen auf 3,00 Euro reduziert (zuvor: 3,10 Euro). In Anbetracht des Upside-Potenzials von 19% und der erwarteten Ergebnisverbesserung bestätigen wir jedoch die Kaufempfehlung.

