Original-Research: ad pepper media International N.V. (von Montega AG): Halten

^

Original-Research: ad pepper media International N.



V. - von Montega AG

Einstufung von Montega AG zu ad pepper media International N.V.

Unternehmen: ad pepper media International N.V. ISIN: NL0000238145

Anlass der Studie: Update Empfehlung: Halten seit: 20.03.2017 Kursziel: 2,20 Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten Letzte Ratingänderung: - Analyst: Timo Buss

Höhere Kostenbasis führt zu enttäuschendem Ausblick

ad pepper hat heute überraschend eine Guidance für 2017 (Umsatz, EBITDA) veröffentlicht, die ergebnisseitig enttäuschend ausfällt. Ferner wurden die Erwartungen an das laufende Quartal quantifiziert und die Berufung von Dr. Jens Körner als CEO-Nachfolger von Ulrike Handel zum Alleinvorstand der Gruppe vermeldet.

Q1 mit Umsatzplus aber erwartetem EBITDA-Verlust: Im Vorjahr wurde bei 14,4 Mio. Euro Umsatz das beste Ergebnis in einem Q1 seit Bestehen des Konzerns erzielt (EBITDA: 0,5 Mio. Euro). Im laufenden Quartal erwartet das Management dagegen trotz einer Umsatzsteigerung auf 16,0 Mio. Euro (+11,1%) einen EBITDA-Verlust i.H.v. 0,3 Mio. Euro. Da das Bruttoergebnis mit 4,0 Mio. Euro über Vorjahr liegen soll, geht die negative Entwicklung auf eine deutliche Erhöhung der OPEX zurück (4,3 Mio. Euro vs. 3,4 Mio. Euro im Vj.). Wenngleich in den höheren Kosten ca. 0,4 Mio. Euro Sondereffekte enthalten sind (u.a. Abfindung des ehemaligen CEOs von Webgains, außerordentlicher Ertrag aus Währungskursgewinnen), zeigt die Erwartung an das laufende Quartal, dass ad pepper die hohe Kostendisziplin aus den ersten 9M/15 nicht aufrechterhalten wird.

Auf Basis des Q1 negativer Ausblick für das Gesamtjahr: Basierend auf der Geschäftsentwicklung in den ersten Monaten hat das Management einen EBITDA-Ausblick formuliert, der trotz erwarteter Erlöse in Höhe von 65 Mio. Euro mit 1,0 bis 1,5 Mio. Euro unter dem Vorjahresniveau liegt (1,7 Mio. Euro). Wir hatten bislang 67,0 Mio. Euro Umsatz prognostiziert und eine EBITDA-Verbesserung auf 2,6 Mio. Euro unterstellt. Auf Basis der höheren Kosten passen wir die Prognosen 2017 ff. nun deutlich nach unten an.

Investitionen in Mitarbeiter und IT, Partnerschaft mit IBM Watson bietet nach Anlaufkosten Chancen: Die schleppende Ergebnisentwicklung ist primär auf das Segment Webgains zurückzuführen. Einerseits haben sich die Konditionen mit vereinzelten Großkunden leicht verschlechtert, andererseits stieg zuletzt ebenfalls die Beschäftigtenzahl sowie die Bereitschaft, in neue technologische Funktionen der Plattform zu investieren (>90 MA vs. 82 MA in 2015). Die höheren Kosten für gut ausgebildete IT-Mitarbeiter belasten fortan die GuV und konterkarieren die vorige Strategie, bereits zeitnah eine möglichst hohe Skalierung der Plattform erzielen zu wollen. Auch die kürzlich angekündigte Partnerschaft mit IBM Watson verursacht zunächst Anlaufkosten (3 zusätzliche MA sowie Lizenzgebühren). Mittelfristig bietet die erstmalige Anbindung der IBM-Technologie an ein Online-Marketing-Unternehmen jedoch auch Chancen: Beispielsweise könnte künftig ein Großteil der Kundenanfragen automatisiert über Watsons Chatbot beantwortet werden oder die Affiliates passgenauere und konvertierungsstärkere Kampagnenvorschläge zu ihren Seiteninhalten erhalten.

Fazit: Ohne signifikante Ergebnissteigerung in 2017 und bei reduzierten Prognosen sehen wir unsere 'Kaufen'-Empfehlung für die Aktie als nicht mehr gerechtfertigt an. Das neue DCF-basierte Kursziel liegt mit 2,20 Euro deutlich unter dem bisherigen Wert von 3,00 Euro und führt zu einem Downgrade des Titels auf 'Halten'.

+++ Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte. Bitte lesen Sie unseren RISIKOHINWEIS / HAFTUNGSAUSSCHLUSS unter http://www.montega.de +++

Über Montega:

Die Montega AG zählt zu den größten unabhängigen Research-Häusern in Deutschland. Zum Coverage-Universum des Hamburger Unternehmens gehören eine Vielzahl von Small- und MidCaps aus unterschiedlichsten Sektoren. Montega unterhält umfangreiche Kontakte zu institutionellen Investoren, Vermögensverwaltern und Family Offices mit dem Fokus 'Deutsche Nebenwerte' und zeichnet sich durch eine aktive Pressearbeit aus. Die Veröffentlichungen der Analysten werden regelmäßig von der Fach- und Wirtschaftspresse zitiert. Neben der Erstellung von Research-Publikationen gehört die Organisation von Roadshows, Fieldtrips und Sektorkonferenzen zum Leistungsspektrum der Montega AG.

Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden: http://www.more-ir.de/d/14883.pdf

Kontakt für Rückfragen Montega AG - Equity Research Tel.: +49 (0)40 41111 37-80 web: www.montega.de E-Mail: research@montega.de

-------------------übermittelt durch die EQS Group AG.-------------------

Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw. Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte.

°