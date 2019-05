Original-Research: ad pepper media International N.V. (von First Berlin Equit...

^

Original-Research: ad pepper media International N.



V. - von First Berlin Equity Research GmbH

Einstufung von First Berlin Equity Research GmbH zu ad pepper media International N.V.

Unternehmen: ad pepper media International N.V.

ISIN: NL0000238145

Anlass der Studie: Update

Empfehlung: Buy

seit: 27.05.2019

Kursziel: 3,20 Euro

Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten

Letzte Ratingänderung: 10.04.2018 Heraufstufung von Hinzufügen auf Kaufen

Analyst: Dr. Karsten von Blumenthal

First Berlin Equity Research hat ein Research Update zu ad pepper media

International N.V. (ISIN: NL0000238145) veröffentlicht. Analyst Dr. Karsten

von Blumenthal bestätigt seine BUY-Empfehlung und bestätigt sein Kursziel

von EUR 3,20.

Zusammenfassung:

ad pepper media International meldete endgültige Q1-Zahlen, die den

vorläufigen Zahlen entsprachen. Das Unternehmen hatte einen sehr guten

Start in das Jahr. Das EBIT verdoppelte sich J/J auf EUR0,5 Mio., was

hauptsächlich auf die starke Leistung der Webgains-Tochter zurückzuführen

ist. Das Management strebt für 2019 ein EBITDA von EUR2 Mio. an. Der Online

Performance Marketing-Sektor befindet sich weiterhin auf Wachstumskurs. Die

Hauptversammlung am 21. Mai hat das Management ermächtigt, ein

Aktienrückkaufprogramm zu initiieren. Bis zu 50% der Aktien können

zurückgekauft werden. Aufgrund der hohen Netto-Cash-Position des

Unternehmens (EUR23,2 Mio.) könnte sich das Rückkaufprogramm sehr positiv auf

den Aktienkurs auswirken. Ein aktualisiertes DCF-Modell ergibt weiterhin

ein Kursziel von EUR3,20. Wir bestätigen unsere Kaufempfehlung.

First Berlin Equity Research has published a research update on ad pepper

media International N.V. (ISIN: NL0000238145). Analyst Dr. Karsten von

Blumenthal reiterated his BUY rating and maintained his EUR 3.20 price

target.

ad pepper media International reported final Q1 figures which matched

preliminary numbers. The company had a very good start to the year with

EBIT doubling y/y to EUR0.5m due mainly to the strong performance of the

Webgains subsidiary. Management is guiding towards 2019 EBITDA of EUR2m. The

online performance marketing sector remains on its growth trajectory. The

AGM on 21 May authorised management to initiate a share buyback program. Up

to 50% of the shares can be repurchased. Given the company's high net cash

position (EUR23.2m), the buyback program could have a strong positive impact

on the share price. An updated DCF model still yields a EUR3.20 price target.

We reiterate our Buy rating.

