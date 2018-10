Original-Research: ad pepper media International N.V. (von First Berlin Equit...

^

Original-Research: ad pepper media International N.



V. - von First Berlin Equity Research GmbH

Einstufung von First Berlin Equity Research GmbH zu ad pepper media International N.V.

Unternehmen: ad pepper media International N.V.

ISIN: NL0000238145

Anlass der Studie: Update

Empfehlung: Buy

seit: 16.10.2018

Kursziel: 4,00 Euro

Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten

Letzte Ratingänderung: 10.04.2018 Heraufstufung von Hinzufügen auf Kaufen

Analyst: Dr. Karsten von Blumenthal

First Berlin Equity Research hat ein Research Update zu ad pepper media

International N.V. (ISIN: NL0000238145) veröffentlicht. Analyst Dr. Karsten

von Blumenthal bestätigt seine BUY-Empfehlung und senkt das Kursziel von

EUR 4,90 auf EUR 4,00.

Zusammenfassung:

ad pepper media International hat vorläufige 9M-Zahlen vorgelegt und die

EBITDA-Guidance für das Gesamtjahr gesenkt. Angesichts des schwachen

Q3-EBITDA und eines vorsichtigeren Q4-Ausblicks geht das Management davon

aus, dass das EBITDA für das Gesamtjahr wahrscheinlich nicht mehr

mindestens auf dem Niveau des Vorjahres von EUR2,2 Mio. liegen wird. Der

Hauptgrund für die niedrigere Guidance sind enttäuschende Ergebnisse aus

dem Segment ad agents. Wir senken unsere Prognosen für 2018E und die

Folgejahre. Ein aktualisiertes DCF-Modell ergibt ein neues Kursziel von

EUR4,00 (bisher: EUR4,90). Angesichts des Kursrückgangs der letzten Monate

glauben wir, dass die jüngsten negativen Nachrichten bereits im Aktienkurs

enthalten sind. Wir gehen davon aus, dass ad pepper 2019E auf einen

profitablen Wachstumspfad zurückkehren wird und bestätigen daher unsere

Kaufempfehlung.

First Berlin Equity Research has published a research update on ad pepper

media International N.V. (ISIN: NL0000238145). Analyst Dr. Karsten von

Blumenthal reiterated his BUY rating and decreased the price target from

EUR 4.90 to EUR 4.00.

Abstract:

ad pepper media International has reported preliminary 9M figures and

lowered EBITDA guidance for the full year. Given the weak Q3 EBITDA and a

more cautious Q4 outlook, management believes that the company is no longer

likely to reach a full-year EBITDA which is at least as high as the

previous year's figure of EUR2.2m. The main reason for the lower guidance is

disappointing results from the ad agents segment. We lower our forecast for

2018E and the following years. An updated DCF model yields a new price

target of EUR4.00 (previously: EUR4.90). Given the share price decline of

recent months, we believe that recent negative newsflow is already

reflected in the share price. We forecast that ad pepper will return to a

profitable growth path in 2019E and maintain our Buy recommendation.

