Original-Research: ad pepper media International N.V. (von First Berlin Equit...

Original-Research: ad pepper media International N.



V. - von First Berlin Equity Research GmbH

Einstufung von First Berlin Equity Research GmbH zu ad pepper media International N.V.

Unternehmen: ad pepper media International N.V.

ISIN: NL0000238145

Anlass der Studie: Update

Empfehlung: Buy

seit: 23.08.2018

Kursziel: 4,90 Euro

Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten

Letzte Ratingänderung: 10.04.2018 Heraufstufung von Hinzufügen auf Kaufen

Analyst: Dr. Karsten von Blumenthal

First Berlin Equity Research hat ein Research Update zu ad pepper media

International N.V. (ISIN: NL0000238145) veröffentlicht. Analyst Dr. Karsten

von Blumenthal bestätigt seine BUY-Empfehlung und bestätigt sein Kursziel

von EUR 4,90.

Zusammenfassung:

ad peppers endgültige H1-Zahlen bestätigen die vorläufigen Zahlen. Die

H1-Zahlen zeigten starkes Wachstum (Umsatz: +22% J/J, EBITDA: +20% J/J).

Die H2-Ergebnisse dürften aufgrund der typischen Saisonalität im

Werbegeschäft noch einmal deutlich höher ausfallen als in H1. Nach

Investitionen in Personal und Technologie in H1 sollte ad pepper voll am

saisonalen Aufschwung partizipieren. Während das H1-EBITDA EUR0,6 Mio.

betrug, erwarten wir für H2 ein EBITDA von EUR2,5 Mio. Wir bestätigen unsere

Jahresprognose (EBITDA: EUR3,1 Mio.). Bei einem unveränderten Kursziel von

EUR4,90 empfehlen wir die Aktie weiterhin zum Kauf. Aufwärtspotenzial: 32%.

First Berlin Equity Research has published a research update on ad pepper

media International N.V. (ISIN: NL0000238145). Analyst Dr. Karsten von

Blumenthal reiterated his BUY rating and maintained his EUR 4.90 price

target.

Abstract:

ad pepper's final H1 figures confirm the preliminary numbers. H1 figures

showed strong growth (sales: +22% y/y, EBITDA: +20% y/y). H2 earnings looks

set to be much stronger than in H1 due to the typical seasonality of the

advertising business. Following investments in personnel and technology in

H1, ad pepper should fully participate in the seasonal upturn. Whereas H1

EBITDA amounted to EUR0.6m, we expect EBITDA of EUR2.5m in H2. We confirm our

full-year forecast (EBITDA: EUR3.1m). We maintain our Buy rating at an

unchanged EUR4.90 price target. Upside: 32%.

