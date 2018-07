Original-Research: ad pepper media International N.V. (von First Berlin Equit...

^

Original-Research: ad pepper media International N.



V. - von First Berlin Equity Research GmbH

Einstufung von First Berlin Equity Research GmbH zu ad pepper media International N.V.

Unternehmen: ad pepper media International N.V.

ISIN: NL0000238145

Anlass der Studie: Update

Empfehlung: Buy

seit: 18.07.2018

Kursziel: 4,90 Euro

Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten

Letzte Ratingänderung: 10.04.2018 Heraufstufung von Hinzufügen auf Kaufen

Analyst: Dr. Karsten von Blumenthal

First Berlin Equity Research hat ein Research Update zu ad pepper media

International N.V. (ISIN: NL0000238145) veröffentlicht. Analyst Dr. Karsten

von Blumenthal bestätigt seine BUY-Empfehlung und bestätigt sein Kursziel

von EUR 4,90.

Zusammenfassung:

ad peppers vorläufige H1-Zahlen belegen, dass das Unternehmen kräftig

gewachsen ist. Der Umsatz stieg auf Like-for-like-Basis um 22% J/J auf

EUR18,1 Mio. Das H1-EBIT war 46% höher und lag bei EUR439 tsd. Die starke

H1-Performance basiert allerdings hauptsächlich auf dem exzellenten ersten

Quartal, während die Q2-Ergebnisse unter unseren Schätzungen lagen. Die

Hauptgründe dafür waren geringere Werbungsausgaben eines großen Kunden und

eine erhöhte Kostenbasis. Aber die Investitionen in Technologie und

Personal sollten sich in H2 auszahlen. Entsprechend erwarten wir im zweiten

Halbjahr wesentlich höhere Ergebnisse, zumal Q4 (Weihnachtsgeschäft)

typischerweise das bei weitem stärkste Quartal ist. Zwar haben wir unsere

Ergebnisschätzungen für 2018E leicht reduziert, um dem schwächeren Q2

Rechnung zu tragen. Wir gehen aber davon aus, dass die Wachstumsstory

intakt ist und ad pepper ihre starke Wettbewerbsposition im wachsenden

digitalen Werbemarkt verteidigt. Wir bekräftigen unsere Kaufempfehlung und

das Kursziel von EUR4,90.

First Berlin Equity Research has published a research update on ad pepper

media International N.V. (ISIN: NL0000238145). Analyst Dr. Karsten von

Blumenthal reiterated his BUY rating and maintained his EUR 4.90 price

target.

Abstract:

ad pepper reported preliminary H1 figures which showed strong growth. Sales

increased 22% y/y on a like-for-like basis to EUR18.1m. H1 EBIT was 46%

higher at EUR439k. The strong H1 performance was however mainly based on the

excellent Q1 figures, whereas Q2 earnings were below our estimates. The

main reasons were lower ad spending by a large customer and an increased

cost basis. But investments in technology and personnel look set to pay off

in H2, which we expect to be much stronger in terms of earnings. Q4

(Christmas business) is typically by far the strongest quarter of the year.

Although we have slightly reduced our earnings forecast for 2018E to

account for the Q2 shortfall, we believe that the growth story is intact

and that ad pepper maintains its strong competitive position in the growing

digital advertising market. We reiterate our Buy rating and the EUR4.90 price

target.

Bezüglich der Pflichtangaben gem. §34b WpHG und des Haftungsausschlusses

siehe http://firstberlin.com/imprint/ oder die vollständige Analyse.

Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden:

http://www.more-ir.de/d/16707.pdf

Kontakt für Rückfragen

First Berlin Equity Research GmbH

Herr Gaurav Tiwari

Tel.: +49 (0)30 809 39 686

web: www.firstberlin.com

E-Mail: g.tiwari@firstberlin.com

-------------------übermittelt durch die EQS Group AG.-------------------

Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw.

Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung

oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte.

°