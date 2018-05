Original-Research: ad pepper media International N.V. (von First Berlin Equit...

^

Original-Research: ad pepper media International N.



V. - von First Berlin Equity Research GmbH

Einstufung von First Berlin Equity Research GmbH zu ad pepper media International N.V.

Unternehmen: ad pepper media International N.V.

ISIN: NL0000238145

Anlass der Studie: Update

Empfehlung: Buy

seit: 24.05.2018

Kursziel: 4,90 Euro

Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten

Letzte Ratingänderung: -

Analyst: Dr. Karsten von Blumenthal

First Berlin Equity Research hat ein Research Update zu ad pepper media

International N.V. (ISIN: NL0000238145) veröffentlicht. Analyst Dr. Karsten

von Blumenthal bestätigt seine BUY-Empfehlung und bestätigt sein Kursziel

von EUR 4,90.

Zusammenfassung:

Die endgültigen Q1-Zahlen von ad pepper media International entsprachen den

vorläufigen. Der Umsatz kletterte um 26% auf EUR 9,0 Mio. und das EBITDA

verbesserte sich um EUR558 tsd. auf EUR312 tsd. Das Nettoergebnis war mit EUR65

tsd. leicht positiv. Da H2 im Werbegeschäft das saisonal stärkere Halbjahr

ist, sehen wir ad pepper auf gutem Weg, das EBITDA zu steigern, und

erwarten eine konkretere Guidance nach Veröffentlichung des H1-Berichts.

Wir bleiben bei unserer EBITDA-Prognose für 2018E von EUR3,6 Mio. (+61% im

Jahresvergleich) und gehen davon aus, dass die potenzielle Unsicherheit

hinsichtlich neuer EU-Datenschutz-Regelungen nur vorübergehender Natur ist.

Wir bekräftigen unser Kursziel von EUR4,90 und die Kauf-Empfehlung.

First Berlin Equity Research has published a research update on ad pepper

media International N.V. (ISIN: NL0000238145). Analyst Dr. Karsten von

Blumenthal reiterated his BUY rating and maintained his EUR 4.90 price

target.

Abstract:

ad pepper media International's final Q1 figures corresponded to

preliminaries. Sales climbed 26% y/y to EUR9.0m, and EBITDA improved EUR558k to

EUR312k. The net result was slightly positive at EUR65k. Given that H2 is the

seasonally stronger half-year in the advertising business we see ad pepper

well on track to increase its EBITDA and expect more concrete guidance

after publication of the H1 report. We stick to our 2018E EBITDA forecast

of EUR3.6m (+61% y/y) and believe that potential uncertainty regarding new EU

data protection regulation is only of temporary nature. We reiterate our

EUR4.90 price target and Buy rating.

Bezüglich der Pflichtangaben gem. §34b WpHG und des Haftungsausschlusses

siehe http://firstberlin.com/imprint/ oder die vollständige Analyse.

Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden:

http://www.more-ir.de/d/16519.pdf

Kontakt für Rückfragen

First Berlin Equity Research GmbH

Herr Gaurav Tiwari

Tel.: +49 (0)30 809 39 686

web: www.firstberlin.com

E-Mail: g.tiwari@firstberlin.com

