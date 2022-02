Original-Research: ad pepper media International N.V. (von First Berlin Equit...

^

First Berlin Equity Research hat ein Research Update zu ad pepper media

International N.V. (ISIN: NL0000238145) veröffentlicht. Analyst Dr. Karsten

von Blumenthal bestätigt seine BUY-Empfehlung und bestätigt sein Kursziel

von EUR 7,10.

Zusammenfassung:

ad pepper media hat vorläufige Zahlen zu Gross Sales, Umsatz und EBITDA

veröffentlicht. Im Jahr 2021 stiegen die Gross Sales um 10% gegenüber dem

Vorjahr auf EUR111,5 Mio. und der Umsatz um 8% gegenüber dem Vorjahr auf

EUR27,6 Mio. Das EBITDA lag bei EUR4,4 Mio. (2020: EUR6,6 Mio., -33% J/J) und

damit am oberen Ende der Guidance und leicht über unserer Prognose von EUR4,2

Mio. Das Segment ad agents lieferte mit EUR1,7 Mio. seinen bisher höchsten

EBITDA-Beitrag, während die EBITDA-Beiträge der beiden anderen Segmente im

Jahresvergleich deutlich geringer ausfielen. Webgains konnte den sehr

starken EBITDA-Beitrag des Jahres 2020, der von einem außergewöhnlich hohen

pandemiebedingten Online-Shopping profitierte, nicht wiederholen. Das

Segment ad pepper media musste den Verlust eines Schlüsselkunden

verkraften. Wir gehen davon aus, dass ad pepper, ein digitales

Performance-Marketing-Pure-Play, weiterhin von ihrer internationalen

Expansion und dem weltweit steigenden Online-Marketing-Anteil profitieren

wird. Für 2022E prognostizieren wir ein Umsatzwachstum von 9% und aufgrund

des hohen operativen Leverage ein EBITDA-Wachstum von 23%. Auf der

Grundlage unveränderter Prognosen für 2022 bleiben wir bei unserem

Kaufen-Rating und einem Kursziel von EUR7,10.

First Berlin Equity Research has published a research update on ad pepper

media International N.V. (ISIN: NL0000238145). Analyst Dr. Karsten von

Blumenthal reiterated his BUY rating and maintained his EUR 7.10 price

target.

Abstract:

ad pepper media has reported preliminary gross sales, revenue, and EBITDA.

2021 gross sales were up 10% y/y at EUR111.5m, and revenue increased 8% y/y

to EUR27.6m. EBITDA was EUR4.4m (2020: EUR6.6m, -33% y/y) and thus at the upper

end of guidance and slightly above our forecast of EUR4.2m. The ad agents

segment's EBITDA contribution of EUR1.7m was its highest ever, while both

other segments' EBITDA contributions were significantly lower y/y. Webgains

could not repeat the very strong 2020 EBITDA contribution which benefitted

from exceptionally high pandemic-induced online shopping. The ad pepper

media segment had to digest the loss of a key customer. We expect ad

pepper, a digital performance marketing pure play, to continue to benefit

from its international expansion and the increasing market share of online

advertising. For 2022E, we forecast 9% top line growth and 23% EBITDA

growth due to high operating leverage. Based on unchanged forecasts for

2022, we stick to our Buy rating and EUR7.10 price target.

