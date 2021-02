Original-Research: ad pepper media International N.V. (von First Berlin Equit...

^

Original-Research: ad pepper media International N.



V. - von First Berlin Equity Research GmbH

Einstufung von First Berlin Equity Research GmbH zu ad pepper media International N.V.

Unternehmen: ad pepper media International N.V.

ISIN: NL0000238145

Anlass der Studie: Update

Empfehlung: Buy

seit: 09.02.2021

Kursziel: 7,60 Euro

Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten

Letzte Ratingänderung: 20.07.2020: Hochstufung von Hinzufügen auf Kaufen

Analyst: Dr. Karsten von Blumenthal

First Berlin Equity Research hat ein Research Update zu ad pepper media

International N.V. (ISIN: NL0000238145) veröffentlicht. Analyst Dr. Karsten

von Blumenthal bestätigt seine BUY-Empfehlung und erhöht das Kursziel von

EUR 6,70 auf EUR 7,60.

Zusammenfassung:

ad pepper hat vorläufige Zahlen für 2020 veröffentlicht, die die Guidance

und unsere Prognose übertroffen haben. Der Bruttoumsatz stieg im

Jahresvergleich um 21% und überschritt erstmals die

100-Millionen-Euro-Schwelle. Der Nettoumsatz stieg um 18% J/J auf EUR25,6

Mio. und das EBITDA um 87% J/J auf EUR6,6 Mio. (Guidance: EUR6,3 Mio.). Die

EBITDA-Marge stieg von 16% auf 26%, ein Anstieg um 10 Prozentpunkte! Die

hervorragenden Zahlen spiegeln die starke Positionierung von ad pepper als

Unternehmen für digitale Performance-Werbung wider, das vom Trend zur

Digitalisierung und zum Online-Einkauf profitiert. Im Jahr 2020 wurde

dieser Trend durch die Pandemie erheblich verstärkt, die viele Händler dazu

zwang, ihr Offline-Geschäft monatelang zu schließen, sodass Online-Einkäufe

die einzige Möglichkeit waren, Geschäfte zu tätigen. Wir haben unsere

Prognosen für 2020 an die vorläufigen Zahlen angepasst. Wir glauben, dass

sich das Wachstum des Unternehmens über 2020 hinaus fortsetzen wird, da die

Pandemie nur einen zuvor bestehenden Trend beschleunigt hat. Wir gehen

davon aus, dass ad pepper ihre starke Wettbewerbsposition nutzen wird, um

in neuen Märkten Fuß zu fassen und damit das künftige Wachstum weiter zu

steigern. Wir erhöhen daher unsere Prognose für 2021E und die folgenden

Jahre. Ein aktualisiertes DCF-Modell ergibt ein neues Kursziel von EUR7,60

(zuvor EUR6,70). Wir bekräftigen unsere Kaufempfehlung.

First Berlin Equity Research has published a research update on ad pepper

media International N.V. (ISIN: NL0000238145). Analyst Dr. Karsten von

Blumenthal reiterated his BUY rating and increased the price target from

EUR 6.70 to EUR 7.60.

Abstract:

ad pepper has reported preliminary 2020 figures which have topped guidance

and our forecast. Gross sales grew 21% y/y and overcame the EUR100m threshold

for the first time. Net revenue was up 18% y/y to EUR25.6m, and EBITDA was

87% higher y/y at EUR6.6m (guidance: EUR6.3m). The EBITDA margin increased from

16% to 26%, a 10 PP rise! The excellent figures reflect ad pepper's strong

positioning as a pure digital performance advertising company, which is

benefitting from the trend towards digitisation and online shopping. In

2020, this trend was significantly strengthened by the pandemic which

forced many shops to close their offline business for months thus leaving

online shopping as the only way to do business. We have adjusted our 2020

forecasts for the preliminary figures. We believe the company's growth will

continue beyond 2020 as the pandemic has only accelerated a previously

existing trend. We assume that ad pepper will use its strong competitive

position to gain a foothold in new markets thereby further increasing

future growth. We therefore raise our forecast for 2021E and the following

years. An updated DCF model yields a new price target of EUR7.60 (previously:

EUR6.70). We reiterate our Buy recommendation.

Bezüglich der Pflichtangaben gem. §85 Abs. 1 S. 1 WpHG und des

Haftungsausschlusses siehe die vollständige Analyse.

Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden:

http://www.more-ir.de/d/22090.pdf

Kontakt für Rückfragen

First Berlin Equity Research GmbH

Herr Gaurav Tiwari

Tel.: +49 (0)30 809 39 686

web: www.firstberlin.com

E-Mail: g.tiwari@firstberlin.com

