Original-Research: ad pepper media International N.V. (von First Berlin Equit...

Original-Research: ad pepper media International N.



V. - von First Berlin Equity Research GmbH

Einstufung von First Berlin Equity Research GmbH zu ad pepper media International N.V.

Unternehmen: ad pepper media International N.V.

ISIN: NL0000238145

Anlass der Studie: Update

Empfehlung: Hinzufügen

seit: 19.07.2019

Kursziel: 3,30 Euro

Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten

Letzte Ratingänderung: 10.04.2018 Heraufstufung von Hinzufügen auf Kaufen

Analyst: Dr. Karsten von Blumenthal

First Berlin Equity Research hat ein Research Update zu ad pepper media

International N.V. (ISIN: NL0000238145) veröffentlicht. Analyst Dr. Karsten

von Blumenthal stuft die Aktie auf ADD herab aber erhöht das Kursziel von

EUR 3,20 auf EUR 3,30.

Zusammenfassung:

Nach hervorragenden Q2-Zahlen, die deutlich über den Vorjahreswerten und

unseren Prognosen lagen, hat ad pepper media die EBITDA-Guidance von EUR2,0

Mio. auf EUR2,5 Mio. angehoben. Da das EBITDA des ersten Halbjahres bereits

EUR1,6 Mio. betrug und das zweite Halbjahr aufgrund des Weihnachtsgeschäfts

in der Regel stärker ist als das erste Halbjahr, erscheint die neue

Prognose eher konservativ. Der Umsatz im zweiten Quartal stieg um 17% auf

EUR5,7 Mio. Die hohe operative Hebelwirkung führte dazu, dass sich das EBITDA

auf EUR0,9 Mio. mehr als verdreifachte. Wir erhöhen unsere Prognose für 2019E

und die folgenden Jahre. Ein aktualisiertes DCF-Modell ergibt ein neues

Kursziel von EUR3,30 (bisher: EUR3,20). Nach dem Aktienkursanstieg in den

letzten Monaten stufen wir die Aktie von Kaufen auf Hinzufügen herab.

First Berlin Equity Research has published a research update on ad pepper

media International N.V. (ISIN: NL0000238145). Analyst Dr. Karsten von

Blumenthal downgraded the stock to ADD but increased the price target from

EUR 3.20 to EUR 3.30.

Abstract:

Following excellent Q2 figures, which were significantly above the previous

year's figures and our forecasts, ad pepper media raised EBITDA guidance

from EUR2.0m to EUR2.5m. Given that H1 EBITDA already amounted to EUR1.6m and H2

is usually stronger than H1 due to Christmas business, the new guidance

looks rather conservative. Q2 revenue increased 17% to EUR5.7m. High

operating leverage resulted in EBITDA more than tripling to EUR0.9m. We raise

our forecast for 2019E and the following years. An updated DCF model yields

a new price target of EUR3.30 (previously: EUR3.20). Following the share price

increase in recent months, we downgrade the stock from Buy to Add.

