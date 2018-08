Original-Research: Wüstenrot & Württembergische AG (von Montega AG): Kaufen

^

Original-Research: Wüstenrot & Württembergische AG - von Montega AG

Einstufung von Montega AG zu Wüstenrot & Württembergische AG

Unternehmen: Wüstenrot & Württembergische AG

ISIN: DE0008051004

Anlass der Studie: Update

Empfehlung: Kaufen

seit: 09.08.2018

Kursziel: 23,50

Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten

Letzte Ratingänderung: -

Analyst: Benjamin Marenbach

Neue Rechnungslegungsstandards, Digitalisierung und Investitionsprogramm

bestimmen Roadshow-Themen

Wir haben letzten Freitag in Hamburg eine Roadshow mit der W&W AG

durchgeführt und fassen unsere Erkenntnisse aus den Investorengesprächen

nachfolgend zusammen.





Die am 13. August 2018 erscheinenden H1-Zahlen werden erstmals im Zeichen

des neu geregelten IFRS 9 (Bewertung von Finanzinstrumenten)

veröffentlicht. Dieser enthält Änderungen in der Folgebewertung von

Finanzinstrumenten, die sich vor allem auf Wertänderungen und Wechsel

zwischen den möglichen Bewertungskategorien beziehen. Da W&W schon immer

einen Großteil der Finanzanlagen zum Fair Value angesetzt hatte und dies

auch unter der Neuregelung fortführen dürfte, erwarten wir ergebnisseitig

keine großen Einflüsse. Allerdings hat W&W in 2017 angekündigt, bestimmte

Papiere, die bislang zu fortgeführten Anschaffungskosten bewertet wurden,

künftig erfolgsneutral zum beizulegenden Zeitwert (Fair Value Through Other

Comprehensive Income) zu bilanzieren. Durch entsprechende

Bewertungsreserven der Finanzanlagen dürfte es hierbei mit Erstanwendung

des Standards und Aufwertung der Finanzanlagen in 2018 zu einer Erhöhung

des Eigenkapitals um ca. 400 Mio. Euro kommen. Änderungen gibt es auch in

der Ermittlung von Wertminderungen, wo künftig nicht mehr der eingetretene

Verlust (incurred loss), sondern der vom Unternehmen erwartete Verlust

(expected loss) entscheidend ist, was den Erwartungen in

Versicherungsabschlüssen mehr Gewicht gibt.

Bei der Digitalausrichtung kommt der Konzern weiterhin gut voran. So dürfte

bspw. die neue Marke Adam Riese, bei der kürzlich die Ausweitung des

Produktportfolios auf Rechtsschutz und Betriebshaftpflichtversicherungen

bekannt gegeben wurde, über Plan liegen. Auch in Bezug auf die

Investitionsstrategie mit dem kommunizierten Gesamtvolumen i.H.v. 820 Mio.

Euro sieht sich das Unternehmen auf Kurs. Wir rechnen inzwischen mit

deutlich zügigeren Paybacks. So dürfte sich z.B. die digitale

Vertriebsausstattung deutlich schneller auszahlen, da Arbeitsprozesse

effizienter werden und sich der Verwaltungsaufwand reduziert. Unser

Eindruck, dass der Markt das Investitionsprogramm hinsichtlich seiner Höhe

und Auswirkung fehlinterpretiert hatte, hat sich auf der Roadshow damit

bekräftigt. Wir beurteilen die Investitionen weiter positiv und als

grundsätzlich notwendig. So sollten z.B. mit dem Bau der neuen

Konzernzentrale (Campus-Komplex) dort mittelfristig die Kosten pro

Arbeitsplatz um 25% sinken.

Mit unserer Ergebnis-Prognose von 203,6 Mio. Euro hatten wir uns bislang am

unteren Ende der Netto-Ergebnis-Guidance von 200 bis 250 Mio. Euro

orientiert. Wir gehen nunmehr von einem Ergebnis von 221,2 Mio. Euro aus

und heben unsere Prognose damit vor den H1- Zahlen leicht an. Wir erwarten,

dass W&W in H1 beim Konzern-Ergebnis investitionsbedingt immer noch

deutlich unter dem Vorjahreswert von 154,9 Mio. Euro liegt. Zugleich sollte

sich abzeichnen, dass ein Ergebnis in der Mitte der Guidance-Bandbreite gut

erreichbar ist. Im Neugeschäft rechnen wir insbesondere in der

Baufinanzierung und Sachversicherung mit positiven Ergebnissen und weiteren

Steigerungen zum Halbjahr. Auf Ebene der Personenversicherung erwarten wir

ebenfalls gute Ergebnisse. Mit der Prognoseanhebung tragen wir dieser

erwarteten Entwicklung sowie ersten Erfolgen aus den Investitionen und der

Digitalisierung Rechnung.

Fazit: Wir sehen unsere positive Einschätzung von W&W nach der Roadshow

grundsätzlich bestätigt. Nach der leichten Erhöhung unserer Prognosen

bekräftigen wir unser aktuelles Rating ,,Kaufen' mit einem neuen Kursziel

von 23,50 Euro (zuvor: 23,00 Euro).

+++ Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss

bestimmter Börsengeschäfte. Bitte lesen Sie unseren RISIKOHINWEIS /

HAFTUNGSAUSSCHLUSS unter http://www.montega.de +++

Über Montega:

Die Montega AG zählt zu den größten unabhängigen Research-Häusern in

Deutschland. Zum Coverage-Universum des Hamburger Unternehmens gehören eine

Vielzahl von Small- und MidCaps aus unterschiedlichsten Sektoren. Montega

unterhält umfangreiche Kontakte zu institutionellen Investoren,

Vermögensverwaltern und Family Offices mit dem Fokus 'Deutsche Nebenwerte'

und zeichnet sich durch eine aktive Pressearbeit aus. Die

Veröffentlichungen der Analysten werden regelmäßig von der Fach- und

Wirtschaftspresse zitiert. Neben der Erstellung von Research-Publikationen

gehört die Organisation von Roadshows, Fieldtrips und Sektorkonferenzen zum

Leistungsspektrum der Montega AG.

Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden:

http://www.more-ir.de/d/16773.pdf

Kontakt für Rückfragen

Montega AG - Equity Research

Tel.: +49 (0)40 41111 37-80

web: www.montega.de

E-Mail: research@montega.de

-------------------übermittelt durch die EQS Group AG.-------------------

Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw.

Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung

oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte.

°