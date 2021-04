Original-Research: Wolftank-Adisa Holding AG (von Montega AG): Kaufen

^

Original-Research: Wolftank-Adisa Holding AG - von Montega AG

Einstufung von Montega AG zu Wolftank-Adisa Holding AG

Unternehmen: Wolftank-Adisa Holding AG

ISIN: AT0000A25NJ6

Anlass der Studie: Update

Empfehlung: Kaufen

seit: 26.04.2021

Kursziel: 44,00

Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten

Letzte Ratingänderung: -

Analyst: Niklas Bentlage

Wasserstoffaktivitäten von Wolftank-Adisa gewinnen an Traktion - Entlang

der Autostrada Richtung Neubewertung

Die Wasserstoffaktivitäten der Wolftank-Adisa Holding gewinnen weiter an

Fahrt, nachdem bereits im Dezember letzten Jahres die Gründung der Wolftank

Hydrogen GmbH, einer 100%-igen Tochter zur künftigen Bündelung des

operativen Geschäfts in diesem Bereich, veröffentlicht und Ende Februar ein

Green Bond (Volumen: 2,0 Mio.



Euro; Kupon: 4,5% p.a.; Fälligkeit:

28.02.2025) zur Finanzierung der Entwicklung mobiler Wasserstofftankanlagen

emittiert wurde. Ende letzter Woche vermeldete Wolftank-Adisa zudem eine

Absichtserklärung bezüglich der Errichtung von Wasserstofftankstellen

zusammen mit dem italienischen Infrastrukturbetreiber Snam, was wir als

vielversprechende Basis für daraus resultierende Projekte erachten.

Partnerschaft mit Snam verspricht großes Potenzial: Gemäß der

Absichtserklärung evaluieren beide Unternehmen derzeit Initiativen

hinsichtlich des Wasserstoff-Infrastrukturausbaus in Italien, wobei

perspektivisch auch Aktivitäten in anderen Regionen geplant sind. Das erste

Projekt, für das die beiden Unternehmen ihre Kompetenzen bündeln wollen,

basiert auf einer Anfrage des Instituts für technologische Innovation (IIT)

in Bozen bezüglich des Baus von Wasserstofftankstellen entlang der

Brenner-Autobahn (A22). Wir sehen eine hohe Chance, dass in naher Zukunft

verbindliche Vereinbarungen zwischen den beiden Unternehmen diesbezüglich

getroffen werden, u.a. weil der strategische Plan von Snam mindestens fünf

Tankstellen bis 2024 vorsieht und sich Wolftank durch die Errichtung der

bislang einzigen öffentlichen Wasserstofftankstelle in Italien (in Bozen)

u.E. bestens als Partner für dieses Vorhaben eignet.

Zur Erinnerung: Snam ist einer der weltweit führenden

Energieinfrastrukturbetreiber und zählt gemessen an der

Marktkapitalisierung (15,7 Mrd. Euro) zu den größten börsennotierten

Unternehmen Italiens. Zuletzt hat das Unternehmen eine neue CAPEX-Planung

vorgelegt, die Investitionen i.H.v. 7,4 Mrd. Euro (zuvor: 6,5 Mrd. Euro)

von 2020 bis 2024 vorsieht. Der Anstieg im Vergleich zur bisherigen Planung

basiert dabei im Wesentlichen auf höheren Investitionen in die

Energie-Transition (ca. 0,7 Mrd. Euro mehr als bisher), wovon rund 50% in

die Wasserstoff-Infrastruktur fließen sollen. Dementsprechend

zuversichtlich sind wir, dass das Unternehmen das Ziel von fünf Tankstellen

bis 2024 einhält und darüber hinaus weitere Projekte folgen, an denen auch

Wolftank-Adisa partizipieren könnte.

Erste Umsätze für die Wolftank Hydrogen GmbH bereits in 2021 erwartet: Laut

Vorstand soll die Ende 2020 gegründete Wolftank Hydrogen GmbH schon in

diesem Jahr einen Umsatz von 3,7 Mio. Euro erzielen. In 2022 dürften die

Erlöse dann bereits auf 5,5 Mio. Euro ansteigen und somit rund 8% des von

uns antizipierten Gesamtumsatzes darstellen. Auf der Ergebnisseite erachtet

der Vorstand eine EBIT-Marge von ca. 10% bis Ende 2022 für die Tochter als

realistisch. Angesichts der verkündeten Absichtserklärung und der

zahlreichen Förderprogramme für den Ausbau einer Wasserstoff-Infrastruktur

in Europa (z.B. bayerische Wasserstoffstrategie) gehen wir von zwei

Wasserstofftankstellen in 2021 und drei Anlagen in 2022 aus, was bei einem

Preis pro Tankstelle zwischen ca. 2,0 und 3,0 Mio. Euro zu Erlösen von rund

5,0 Mio. Euro in 2021 und 7,5 Mio. Euro in 2022 führen sollte.

Insgesamt ergibt sich durch Einbezug der Wasserstoffaktivitäten, die zuvor

nur marginal in unserem Modell berücksichtigt wurden, eine Steigerung der

Erlösschätzungen von 6,8% in 2021 und 8,7% in 2022. Unsere mittelfristigen

Wachstumserwartungen haben wir ebenfalls von zuletzt 6,6% auf jetzt 7,1%

(CAGR 2024-2027e) nach oben angepasst und berücksichtigen damit das enorme

Marktpotenzial, das sich aus dem Wasserstoff- Infrastrukturaufbau für das

Unternehmen ergibt. So schätzt die Industrievereinigung Hydrogen Europe in

der Studie 'Hydrogen 2030: The Blueprint' einen Bedarf von rund 3.700

Wasserstofftankstellen bis 2030 (Zum Vergleich: In Deutschland gibt es

aktuell rund 14.000 konventionelle Tankstellen). Unter der Annahme eines

geringen Marktanteils von lediglich 1,0% und heute bereits 144 in Europa

errichteten Anlagen lässt sich allein hieraus ein Erlöspotenzial von rund

89 Mio. Euro bis 2030 ableiten (bei Ø 2,5 Mio. Euro pro Tankanlage).

[Grafik]

Neubewertung durch Wasserstoff-Exposure wahrscheinlich: Neben dem positiven

Effekt auf den Erlös und das Ergebnis, den die Wasserstoffaktivitäten

liefern sollten, sind wir zudem überzeugt, dass das zunehmende

Wasserstoff-Exposure auch einen Effekt auf die Wahrnehmung des Unternehmens

am Kapitalmarkt haben dürfte. Bei Betrachtung der Multiples anderer

Wasserstoffunternehmen und unter Berücksichtigung unserer Prognosen für die

Wolftank-Tochter wird daraus ein erhebliches Bewertungspotenzial für den

Konzern ersichtlich (siehe Tabelle nächste Seite). Mit einem Peergroup

EV/Umsatz-Multiple 2022e von 14,1x (Median) und einem erwarteten Umsatz für

die Wolftank Hydrogen GmbH von 7,5 Mio. Euro für 2022 errechnet sich allein

für die Tochter ein fairer Wert je Aktie von 66,32 Euro. Basierend auf dem

Mittelwert der Peergroup-Multiples lässt sich sogar ein fairer Wert von

91,44 je Aktie ableiten.

Bei Betrachtung des EV/EBITDA 2022e Multiples, das aufgrund der teilweise

fehlenden Profitabilität der Peergroup-Unternehmen auf einer geringeren

Anzahl an Peers basiert, ergibt sich ein Potenzial von 25,82 Euro je Aktie

(Median) bzw. 35,09 Euro (Mittelwert) für die Wolftank Hydrogen GmbH.

[Tabelle]

Kapitalerhöhung zur Stärkung der Eigenkapitalquote: Neben der

Zusammenarbeit mit Snam gab Wolftank-Adisa jüngst zudem eine

Kapitalerhöhung bekannt, die das Grundkapital der Gesellschaft bei voller

Ausübung auf bis zu 1.327.566 Euro (zuvor: 1.202.556 Euro) erhöhen könnte.

Bei einem Ausgabepreis von 32,00 Euro je Aktie würde sich bei vollständiger

Zeichnung (125.000 Stücke) der Bruttoerlös hieraus auf 4,0 Mio. Euro

belaufen. Vor dem Hintergrund der zuvor thematisierten Wachstumspotenziale

im Wasserstoffbereich sowie der Corona-bedingt erwarteten Verlusten für

2020 (Jahresüberschuss MONe: -2,2 Mio. Euro) erachten wir die

Kapitalerhöhung als sinnvoll und erwarten eine Zeichnung in voller Höhe.

Fazit: Die bekanntgegebene Absichtserklärung zwischen Snam und

Wolftank-Adisa ist für uns ein Beleg für die Wasserstoff-Kompetenzen von

Wolftank-Adisa und stimmt uns zuversichtlich bezüglich des aus dem

angestrebten Wasserstoff-Infrastrukturaufbau resultierenden Potenzials für

das Unternehmen. Die Gesellschaft sollte u.E. jedoch nicht nur beim Umsatz

und dem Ergebnis von den Aktivitäten in diesem Bereich profitieren, sondern

auch vom Kapitalmarkt zunehmend als Wasserstoffunternehmen wahrgenommen

werden, was den Anfang einer Neubewertung für die Aktie bedeuten dürfte.

Infolge der Anpassung unserer Schätzungen heben wir unser Kursziel von

34,00 Euro auf 44,00 Euro an und bestätigen unsere Kaufempfehlung.

