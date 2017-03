Original-Research: WCM Beteiligungs- und Grundbesitz-AG (von First Berlin Equ...

^

Original-Research: WCM Beteiligungs- und Grundbesitz-AG - von First Berlin Equity Research GmbH

Einstufung von First Berlin Equity Research GmbH zu WCM Beteiligungs- und Grundbesitz-AG

Unternehmen: WCM Beteiligungs- und Grundbesitz-AG ISIN: DE000A1X3X33

Anlass der Studie: Update Empfehlung: ADD seit: 22.03.2017 Kursziel: 3,70 Kursziel auf Sicht von: 12 Monate Letzte Ratingänderung: - Analyst: Ellis Acklin

First Berlin Equity Research has published a research update on WCM Beteiligungs- und Grundbesitz-AG (ISIN: DE000A1X3X33).



Analyst Ellis Acklin downgraded the stock to ADD and maintained his EUR 3.70 price target.

Abstract: Preliminary figures confirmed profitable growth for the year. FFO I rose some 127% on the prior year figure to EUR18m and matched our estimate. Rental income more than tripled to EUR32.6m (FY15: EUR10.4m) and was also in line with our projection. Management gave an initial FFO I guidance of EUR23m - EUR24m for the 2017. The dividend policy remains unchanged at 50% of FFO I. Given the current deal pipeline, we believe further growth will drive the portfolio towards the EUR1bn target this year. In view of its attractive FFO I yield and strong underlying portfolio metrics, we believe the WCM share represents good value at current levels. Due to the positive share price development, our rating is now Add (previously: Buy). Our price target remains unchanged at EUR3.70. First Berlin Equity Research hat ein Research Update zu WCM Beteiligungs- und Grundbesitz-AG (ISIN: DE000A1X3X33) veröffentlicht. Analyst Ellis Acklin stuft die Aktie auf ADD herab und bestätigt sein Kursziel von EUR 3,70.

Zusammenfassung: Die vorläufigen Kennzahlen bestätigten profitables Wachstum für das Geschäftsjahr. Im Vergleich zum Vorjahr stieg das FFO I-Ergebnis um rund 127% auf EUR18 Mio. und war im Einklang mit unserer Prognose. Die Mieteinnahmen haben sich mehr als verdreifacht auf EUR32,6 Mio. (GJ15: EUR10,4 Mio.) und entsprachen unserer Schätzung. Das Management erwartet FFO I in Höhe von EUR23 Mio. - EUR24 Mio. in 2017. Die Dividendepolitik bleibt unverändert zum Vorjahr bei 50% des FFO I-Ergebnisses. Angesichts einer gut gefüllten Deal-Pipeline gehen wir davon aus, dass weiteres Wachstum in diesem Jahr den Immobilienbestand an das Ziel von EUR1 Mrd. heranbringt. Aufgrund der guten FFO I-Rendite und den zu Grunde liegenden Portfoliokennzahlen glauben wir, dass die WCM-Aktie auf dem gegenwärtigen Kursniveau attraktiv bewertet ist. Nach der positiven Kursentwickelung ist unsere Empfehlung nun Hinzufügen (zuvor: Kaufen). Unser Kursziel bleibt unverändert bei EUR3,70.

