Original-Research: Vita 34 AG (von Montega AG): Kaufen

^

Original-Research: Vita 34 AG - von Montega AG

Einstufung von Montega AG zu Vita 34 AG

Unternehmen: Vita 34 AG

ISIN: DE000A0BL849

Anlass der Studie: Update

Empfehlung: Kaufen

seit: 22.11.2018

Kursziel: 15,00

Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten

Letzte Ratingänderung: -

Analyst: Henrik Markmann

Vita 34 nach 9M auf Kurs, die Jahresziele zu erreichen

Vita 34 hat heute den Q3-Bericht veröffentlicht und die Jahresziele

bekräftigt.





[Tabelle]

Leichter Umsatzrückgang in Q3: Die Erlöse gingen im dritten Quartal um 0,2

Mio. Euro auf 5,4 Mio. Euro leicht zurück (MONe: 5,8 Mio. Euro).

Zurückzuführen ist dies auf den in Q3/17 im Rahmen der Seracell-Akquisition

erworbenen Auftragsbestand von ca. 0,5 Mio. Euro. Dieser hat im Vorjahr zu

einer margenschwachen Umsatzerhöhung geführt und konnte in Q3/18 nicht

gänzlich durch Neugeschäft kompensiert werden. Geografisch betrachtet zeigt

sich nach wie vor eine positive Entwicklung in der DACH-Region, wo nach

Unternehmensangaben die Zahl der Einlagerungen konstant steigt. Aufgrund

der langjährigen Verträge mit den Partnerkliniken, wodurch sich Vita 34

inzwischen eine sehr hohen Marktabdeckung von 96% in Deutschland gesichert

hat, dürfte dieser positive Trend auch in Zukunft anhalten. Ebenfalls

zuversichtlich zeigte sich der Vorstand im Hinblick auf die Entwicklung in

Serbien und Italien, wo Anfang des Jahres die Vertriebspartner gewechselt

wurden. Hier ist mit einer Rückkehr auf den Wachstumspfad ab 2019 zu

rechnen.

Deutlich überproportionale Ergebnissteigerung: Trotz des leichten

Umsatzrückgangs in Q3 verbesserte sich das EBITDA um 14,7% auf 1,3 Mio.

Euro (MONe: 1,2 Mio. Euro). Hintergrund dafür sind einerseits geringere

Umsatzkosten (39,9% vs. 46,8% im Vj.), was primär an den gestiegenen

Erlösen im margenstarken Kernmarkt Deutschland liegt. Darüber hinaus haben

sich u.a. durch das Kostensenkungsprogramm in Skandinavien die Marketing-

und Vertriebsaufwendungen spürbar reduziert (1,1 Mio. Euro vs. 1,5 Mio.

Euro in Q3/17). Aufgrund der erfreulichen Ertragsentwicklung in den ersten

neun Monaten EBITDA 9M: +316,5%) ist auch der operative Cashflow auf 3,7

Mio. Euro deutlich gestiegen (Vj.: 1,0 Mio. Euro). Die liquiden Mittel

haben sich dementsprechend sowie durch die Auflösung langfristiger

Finanzanlagen auf 7,3 Mio. Euro erhöht (H1/18: 3,9 Mio. Euro).

Prognosen angepasst: Aufgrund des positiven Geschäftsverlaufs sowie des

laut Unternehmensangaben hohen Auftragseingangs bestätigte der Vorstand die

Jahresziele (Umsatz: 21,0 bis 23,0 Mio. Euro, EBITDA: 4,0 bis 4,6 Mio.

Euro). Wir haben unsere Prognosen dennoch reduziert, da die Fortsetzung der

M&A-Strategie sowie die strategische Weiterentwicklung des Unternehmens im

Bereich der Gewebe- und Zelleinlagerungen für Therapien in der

personalisierten Medizin etwas langsamer verläuft als gedacht.

Fazit: Vita 34 ist nach 9M auf Kurs, die Jahresziele zu erreichen. Den

Kursrückgang der letzten drei Monate (-28,2%) können wir aus fundamentaler

Sicht nicht nachvollziehen. Nach Anpassung unserer Prognosen bestätigen wir

daher die Kaufempfehlung mit einem neuen Kursziel von 15,00 Euro (zuvor:

16,50 Euro).

+++ Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss

bestimmter Börsengeschäfte. Bitte lesen Sie unseren RISIKOHINWEIS /

HAFTUNGSAUSSCHLUSS unter http://www.montega.de +++

Über Montega:

Die Montega AG ist eines der führenden bankenunabhängigen Researchhäuser

mit klarem Fokus auf den deutschen Mittelstand. Das Coverage-Universum

umfasst Titel aus dem MDAX, TecDAX, SDAX sowie ausgewählte Nebenwerte und

wird durch erfolgreiches Stock-Picking stetig erweitert. Montega versteht

sich als ausgelagerter Researchanbieter für institutionelle Investoren und

fokussiert sich auf die Erstellung von Research-Publikationen sowie die

Veranstaltung von Roadshows, Fieldtrips und Konferenzen. Zu den Kunden

zählen langfristig orientierte Value-Investoren, Vermögensverwalter und

Family Offices primär aus Deutschland, der Schweiz und Luxemburg. Die

Analysten von Montega zeichnen sich dabei durch exzellente Kontakte zum

Top-Management, profunde Marktkenntnisse und langjährige Erfahrung in der

Analyse von deutschen Small- und MidCap-Unternehmen aus.

Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden:

http://www.more-ir.de/d/17283.pdf

Kontakt für Rückfragen

Montega AG - Equity Research

Tel.: +49 (0)40 41111 37-80

Web: www.montega.de

E-Mail: research@montega.de

-------------------übermittelt durch die EQS Group AG.-------------------

Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw.

Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung

oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte.

°