Original-Research: Vita 34 AG (von Montega AG): Kaufen

Original-Research: Vita 34 AG - von Montega AG

Einstufung von Montega AG zu Vita 34 AG

Unternehmen: Vita 34 AG

ISIN: DE000A0BL849

Anlass der Studie: Update

Empfehlung: Kaufen

seit: 30.08.2018

Kursziel: 16,50

Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten

Letzte Ratingänderung: -

Analyst: Henrik Markmann

Umsatz- und Ergebnisentwicklung in H1 verdeutlicht den Ausbau der

Marktführerschaft in Deutschland

Vita 34 hat heute den H1-Bericht veröffentlicht und die Jahresziele

bestätigt.





Hohes Umsatzwachstum in Q2: Im zweiten Quartal konnte Vita 34 die Erlöse

deutlich um 25,2% auf 5,1 Mio. Euro steigern. Die hohe Wachstumsdynamik

sowohl in Q1 als auch Q2 ist nach der Übernahme des größten Konkurrenten im

deutschsprachigen Raum im Vorjahr (Seracell) insbesondere auf die Gewinnung

weiterer Marktanteile in dieser Region zurückzuführen. Insgesamt liegt das

Wachstum jedoch leicht unter unserer Prognose (H1/18: 10,2 Mio. Euro vs.

MONe: 10,7 Mio. Euro), was primär durch eine etwas schwächere Entwicklung

in Europa (ex Deutschland) bedingt ist (H1/18: 2,0 Mio. Euro vs. 2,7 Mio.

Euro im Vj.). Hintergrund dafür ist der Wechsel einiger Vertriebspartner in

Italien und Rumänien. Der Vorstand hat jedoch im Conference Call bestätigt,

dass in H2 mit deutlich weniger Rampup-Effekten zu rechnen ist, sodass sich

die Entwicklung in Europa stabilisieren dürfte.

Ergebnisentwicklung auch durch Sondereffekte geprägt: Das EBITDA stieg im

ersten Halbjahr signifikant auf 2,0 Mio. Euro an (MONe: 1,9 Mio. Euro, Vj.:

-0,3 Mio. Euro). An dieser Stelle zeigt sich die Skalierbarkeit des

Geschäftsmodells, da die wesentlichen Kostenpositionen durch das

Neukundengeschäft nur unterproportional gestiegen sind. So ist bspw. die

Aufwandsquote für Marketing und Vertrieb (26,2% vs. 29,8% im Vj.) sowie

Verwaltung (24,1% vs. 31,3% im Vj.) deutlich zurückgegangen. Darüber hinaus

haben sich durch den Wegfall der transaktionsbedingten Einmalkosten auch

die sonstigen betrieblichen Aufwendungen von 0,9 Mio. Euro im Vorjahr auf

0,1 Mio. Euro deutlich reduziert. Auch das Nettoergebnis verbesserte sich

trotz leicht erhöhter Finanzaufwendungen sowie Ertragssteuern von -1,0 Mio.

Euro auf 0,5 Mio. Euro.

Ausblick bestätigt - Prognosen leicht reduziert: Der Vorstand geht davon

aus, dass sich der positive Wachstumstrend in H2 fortsetzt und erwartet

weitere positive Impulse durch neue Vertriebskanäle in der DACH-Region. Vor

diesem Hintergrund wurden die Jahresziele bestätigt (Umsatz: 21,0 bis 23,0

Mio. Euro, EBITDA: 4,0 bis 4,6 Mio. Euro). Wir haben unsere Prognosen

aufgrund der schwächeren Entwicklung in Europa (ex Deutschland) für 2018

etwas reduziert, gehen jedoch weiterhin davon aus, dass die Guidance

erreicht wird.

Fazit: Vita 34 knüpft auch in Q2 an das starke Wachstum im ersten Quartal

an und baut damit die Marktposition im Kernmarkt Deutschland weiter aus.

Nach Fortschreibung unseres DCF-Modells heben wir unser Kursziel trotz

leicht reduzierter Prognosen für das laufende Jahr auf 16,50 Euro an

(zuvor: 16,00 Euro) und bestätigen aufgrund der nach wie vor guten

Wachstumsperspektiven unsere Kaufempfehlung.

